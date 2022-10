Mestá a obce majú mať v roku 2023 k dispozícii vyše šesť miliárd eur

Bratislava 14. októbra (TASR) – Mestá a obce by mali v roku 2023 hospodáriť s výdavkovým rozpočtom vo výške 6,20 miliardy eur, o približne pol miliardy eur viac ako bolo v rozpočte na aktuálny rok. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na nasledujúce roky, ktorý v piatok schválila vláda.



Na bežné výdavky miestnej územnej samosprávy je rozpočtovaná suma 5,29 miliardy eur, na kapitálové 682 miliónov eur a na výdavkové finančné operácie 235 miliónov eur. "V rámci bežných výdavkov ide najmä o osobné výdavky v sume 2,91 miliardy eur pre zamestnancov miest a obcí a ich rozpočtových organizácií, v ktorých je zapracované navýšenie v zmysle uzatvorenej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa," uvádza predkladateľ. "Do alokovanej sumy v rámci kategórie tovary a služby vo výške 1,64 miliardy eur sa zapracoval aj odhadovaný vplyv nárastu energií," približuje ďalej Ministerstvo financií (MF) SR - predkladateľ schváleného návrhu.



Celkové bežné výdavky na originálne kompetencie miest a obcí sú v rozpočte verejnej správy odhadované takmer na štyri miliardy eur – slúžia na financovanie vzdelávanie, činnosti obecných a mestských úradov, cestnej dopravy, rozvoja obcí a bývania, sociálneho zabezpečenia, rekreačných a kultúrnych služieb, požiarnej ochrany a verejného poriadku i ochrany životného prostredia najmä v oblasti nakladania s odpadmi. Na prenesený výkon štátnej správy sa v rámci bežných výdavkov rozpočtujú prostriedky vo výške 1,30 miliardy eur, majoritná suma (1,28 miliardy eur) je určená na financovanie regionálneho školstva.



V rámci kapitálových výdavkov miest a obcí sa na rok 2023 rozpočtuje suma 682 miliónov eur, pričom sa predpokladá, že vlastné zdroje zapoja vo výške 435 miliónov eur a zároveň vyčerpajú prijaté kapitálové transfery v sume 247 miliónov eur. Prostriedky vo výške 142 miliónov eur predstavujú zdroje na financovanie spoločných projektov EÚ a SR, pričom ide o prostriedky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu vynaložené v rámci Plánu obnovy a odolnosti. "Ostatné kapitálové výdavky sa plánujú použiť najmä na výstavbu a modernizáciu, resp. rekonštrukciu cestnej dopravy, kultúrnych pamiatok a ďalšieho majetku obce," dodáva predkladateľ.