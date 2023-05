Mestá a obce trápia ceny energií, ZMOS očakáva ich kompenzácie

Bratislava 10. mája (TASR) - Zvyšovanie cien energií komplikuje mestám a obciam napĺňanie ich kompetencií. V oblastiach sociálnych vecí, kultúry, športu či dopravy hrozí, že ich služby budú môcť plniť len do istej miery. Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) v stredu na tlačovej konferencii informovalo o tom, že samosprávy na kompenzáciách dostali menej peňazí, než bol ich výpadok.



"Veľa miest a obcí vypína ľadové plochy, zatvára športové haly alebo obmedzuje cestovanie. Sú aj kultúrne domy, ktoré kúria len určitú časť v týždni," uviedol predseda ZMOS-u a primátor Liptovského Hrádku Branislav Tréger. Dodal, že ceny plynu a elektrickej energie sú veci, ktorými by sa mala nová vláda zaoberať. "Tiež si treba uvedomiť, že kompenzácie sa raz budú musieť skončiť, pretože nenormálne zaťažujú štátny rozpočet. Toto je vec, s ktorou by sme sa mali nejakým spôsobom vyrovnať a na ňu sa pripraviť," poznamenal Tréger.



Podpredseda ZMOS-u a primátor Partizánskeho Jozef Božik informoval o tom, že Združenie samosprávnych krajov SK8 sa s mestami a obcami dohodlo na schéme prerozdelenia 54 miliónov z takzvaného kompenzačného balíčka tak, že 25 % dostanú kraje a 75 % obce a mestá. Dotácia je rátaná na počet obyvateľov v mestách, pričom sídla s počtom obyvateľov nad 3000 obyvateľov budú mať koeficient 0,8, sídla s menším počtom obyvateľov než 3000 budú mať koeficient 1,2 a Bratislava s Košicami koeficient 1.



Tréger poznamenal, že zvýšením sumy daňového bonusu a zvyšovaním miezd pre prevádzkových a pedagogických zamestnancov prišli o 750 miliónov eur. "Stále sa hovorí, že samosprávy dostanú viac peňazí, než bol tento výpadok, čo nie je pravda. My sme kompenzáciami dostali okolo 300 miliónov, ale vždy je to oveľa menej, než to, čo nám vzali," dodal Tréger. Predrokované kompenzačné mechanizmy by podľa neho mali byť novou vládou dotiahnuté do konca tak, aby sa k nim samosprávy dostali.