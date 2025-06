Mestá duchov pri Madride ožívajú

Sesena 7. júna (TASR) - Keď v roku 2008 praskla v Španielsku realitná bublina, výstavba bytov a domov v okolí Madridu sa zastavila. Rozostavané projekty sa zmenili na tzv. mestá duchov. Španielska ekonomika sa medzitým zotavila a najnovšie zápasí s bytovou krízou. Riešením je dokončenie opustených projektov. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Keďže v Španielsku rastie hnev v súvislosti s nákladmi na bývanie, premiér Pedro Sánchez stanovil poskytovanie cenovo dostupných domov za jeden zo svojich hlavných cieľov. V Madride pribudlo v minulom roku 140.000 ľudí, no úrady zaregistrovali povolenia na výstavbu len 20.000 nových domov. Nedostatok bytov ešte zhoršujú dovolenkové prenájmy, rekordná migrácia a komplikované zákony o plánovaní.



Aj Sesenu, 40 kilometrov južne od Madridu, viac ako desaťročie hyzdili rozostavené a poloprázdne budovy, ktoré obsadili squatteri. Tomu je však koniec. Výstavba sa opäť rozbehla a sťahujú sa sem rodiny strednej triedy, vyhnané z centra Madridu akútnou bytovou krízou. Dopyt je v Sesene taký silný, že na každú nehnuteľnosť pripadá 70 záujemcov. Ceny nehnuteľností sa vrátili na svoju pôvodnú hodnotu po tom, čo počas krízy klesli na menej ako polovicu.



„Problémom je, že nedokážeme dostatočne rýchlo zosúladiť ponuku a dopyt. Takže ceny stúpajú, alebo ľudia musia meniť cenu za vzdialenosť,“ povedal Carles Vergara, profesor na IESE Business School v Madride. Záujem o Sesenu stúpa, aj keď stále nemá dobré dopravné spojenie s hlavným mestom a kompletnú infraštruktúru, čo bol dôvod, prečo ju kupci v minulosti odmietali.



Zakladateľ projektu a pôvodný developer Francisco Hernando mal víziu 13.000 cenovo dostupných bytov so záhradami a bazénmi na nížine, kde autor Miguel de Cervantes umiestnil svoje najznámejšie dielo Don Quijote. No jeho projekt sa stal synonymom špekulatívnej chamtivosti a korupcie. Nakoniec sa postavilo len 5000 domov.



Hernando, ktorý začal s výstavbou v roku 2004, nepovedal kupujúcim, že nemá zabezpečený prístup k vode alebo, že mesto nemá verejnú dopravu ani školy. Zomrel v roku 2020. Keď sa trh s nehnuteľnosťami zrútil, prvotní investori zažili prudký pokles hodnoty nehnuteľností, pričom mnohé domy skončili v rukách bánk.



Dnes Sesena prekypuje životom, má tri školy, kaviarne, telocvične aj lekárne. Developerská spoločnosť Impact Homes stavia 156 jedno- až štvorizbových bytov, ktoré plánuje dokončiť tento rok.



Nestor Delgado sa presťahoval do Seseny v roku 2021 z Madridu, pretože ho prenájom bytu vyšiel oveľa lacnejšie. V máji si s manželkou mohol dovoliť kúpiť dom za 240.000 eur. Daňou za dostupné bývanie je vstávanie o 5. hodine ráno, aby bol medzi prvými v rade na autobus do Madridu s odchodom o 6.30 h.



Aj ďalšie mestá duchov ožívajú. Donedávna pomerne kompaktné mesto Madrid je na ceste stať sa metropolitnou oblasťou ako Paríž alebo Londýn, pričom zóny dochádzania za prácou siahajú za jeho administratívne hranice. Očakáva sa, že počet obyvateľov v tejto oblasti sa v nasledujúcich 15 rokoch zvýši o milión zo súčasných 7 miliónov. Madrid má deficit 80.000 až 100.000 domov, ktorý stúpa o 15.000 domov ročne.