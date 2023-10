Mestá nečakajú, že štátny rozpočet na rok 2024 schvália do konca roka

Bratislava 6. októbra (TASR) - Ak Národná rada (NR) SR neschváli rozpočet na rok 2024 do konca tohto roka, vstúpi Slovensko a s ním aj mestá a obce do nového roka v rozpočtovom provizóriu. Upozorňuje na to Republiková rada Únie miest Slovenska (ÚMS), ktorá neočakáva, že novozvolení poslanci NR SR dokážu schváliť rozpočet ešte v tomto roku. Informovala o tom hovorkyňa ÚMS Daniela Piršelová.



ÚMS upozornila, že ak by sa mestá a obce riadili podľa východísk štátneho rozpočtu, ktoré predložila súčasná vláda, museli by výpadok príjmov, ktorý je na úrovni 385 miliónov eur, vo svojich rozpočtoch kompenzovať napríklad zvýšením daní z nehnuteľnosti. V niektorých prípadoch by podľa ÚMS mohlo ísť až o 500 % zvýšenie oproti súčasnému stavu. Tiež by to mohlo priniesť drastické škrty vo výdavkoch rozpočtu a samosprávy by nezvládali poskytovať niektoré služby občanom.



"Považujeme za neprijateľné, aby jedna úroveň verejnej správy spôsobila problém, ktorý ma sanovať iná úroveň verejnej správy. Na vzniknutú situáciu upozorňujeme od leta a požadujeme, aby príjmy samospráv na rok 2024 neboli minimálne nižšie ako v roku 2023. ÚMS je pripravená na partnerskú komunikáciu a rokovania o tejto téme. Veríme, že nás nová vláda SR vypočuje a naše požiadavky prijme," uviedol prezident ÚMS Richard Rybníček.



Republiková rada ÚMS má na novú vládu a novozvolených poslancov, ktorí boli zvolení v predčasných parlamentných voľbách, niekoľko požiadaviek. Od vlády žiada, aby zverejnila novú daňovú prognózu ešte v novembri tohto roka. ÚMS tiež očakáva, že vláda príde s plánom, ako znížiť úroveň dlhu. Obce a mestá tiež požadujú, aby nová vláda pripravila revíziu ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, hlavne ustanovení, ktoré prikazujú samospráve postup v prípade vysokého verejného dlhu.