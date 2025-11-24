< sekcia Ekonomika
Mestá sú najväčším nevyužitým potenciálom zelenej transformácie
Zároveň sú miestom, kde je možné urobiť najrýchlejšiu a najviditeľnejšiu zmenu.
Autor TASR
Bratislava 24. novembra (TASR) - Mestá sú v súčasnosti najväčším nevyužitým potenciálom zelenej transformácie. Zároveň sú miestom, kde je možné urobiť najrýchlejšiu a najviditeľnejšiu zmenu. Uviedol to v pondelok na 19. ročníku Stredoeurópskej energetickej konferencie viceprezident Únie miest Slovenska (ÚMS) Peter Wolf.
„Bez eurofondov by sme napredovali oveľa pomalšie. Mestá majú odborné kapacity, pripravené projekty a aj vôľu konať, ale zelená transformácia nemôže stáť len na pleciach samospráv,“ skonštatoval Wolf. Mestá musia byť podľa neho aktívnymi spolutvorcami energetickej politiky. „Ak chceme bezpečnú a udržateľnú budúcnosť, štát, mestá, odborníci a priemysel musia konať spoločne,“ uviedol viceprezident ÚMS.
Samosprávy na Slovensku podľa neho už roky pripravujú projekty aj vtedy, keď nevedia, či a kedy budú k dispozícii finančné prostriedky. „Viac ako 80 percent investícií závisí od externých zdrojov. Pravdou je, že jediným istým zdrojom sú úspory, ktoré si vytvoríme my sami,“ podčiarkol Wolf.
Oblasť energetiky označil za jednu z najdôležitejších otázok v slovenských mestách. Okrem iného je táto téma spojená aj s otázkou bezpečnosti. Viceprezident ÚMS považuje budovy a ich obnovu za jeden z kľúčov k dosiahnutiu klimatických cieľov aj energetickej bezpečnosti. Významnou je podľa neho aj modernizácia verejného osvetlenia. „Úsporné svietidlá, inteligentné riadenie a menej porúch znamenajú nižšiu spotrebu energie a vyššiu bezpečnosť pre ľudí v meste,“ dodal Wolf.
Konferencia je tento rok zameraná na úlohu miest a obcí v znižovaní emisií skleníkových plynov a na adaptáciu regiónov na klimatickú zmenu. Kľúčové témy 19. ročníka Stredoeurópskej energetickej konferencie zahŕňajú zabezpečenie spoľahlivých dodávok energie, pokrok v oblasti obnoviteľných a jadrových riešení a rozvoj inovatívnych stratégií, ako sú malé modulárne reaktory a geotermálna energia.
„Bez eurofondov by sme napredovali oveľa pomalšie. Mestá majú odborné kapacity, pripravené projekty a aj vôľu konať, ale zelená transformácia nemôže stáť len na pleciach samospráv,“ skonštatoval Wolf. Mestá musia byť podľa neho aktívnymi spolutvorcami energetickej politiky. „Ak chceme bezpečnú a udržateľnú budúcnosť, štát, mestá, odborníci a priemysel musia konať spoločne,“ uviedol viceprezident ÚMS.
Samosprávy na Slovensku podľa neho už roky pripravujú projekty aj vtedy, keď nevedia, či a kedy budú k dispozícii finančné prostriedky. „Viac ako 80 percent investícií závisí od externých zdrojov. Pravdou je, že jediným istým zdrojom sú úspory, ktoré si vytvoríme my sami,“ podčiarkol Wolf.
Oblasť energetiky označil za jednu z najdôležitejších otázok v slovenských mestách. Okrem iného je táto téma spojená aj s otázkou bezpečnosti. Viceprezident ÚMS považuje budovy a ich obnovu za jeden z kľúčov k dosiahnutiu klimatických cieľov aj energetickej bezpečnosti. Významnou je podľa neho aj modernizácia verejného osvetlenia. „Úsporné svietidlá, inteligentné riadenie a menej porúch znamenajú nižšiu spotrebu energie a vyššiu bezpečnosť pre ľudí v meste,“ dodal Wolf.
Konferencia je tento rok zameraná na úlohu miest a obcí v znižovaní emisií skleníkových plynov a na adaptáciu regiónov na klimatickú zmenu. Kľúčové témy 19. ročníka Stredoeurópskej energetickej konferencie zahŕňajú zabezpečenie spoľahlivých dodávok energie, pokrok v oblasti obnoviteľných a jadrových riešení a rozvoj inovatívnych stratégií, ako sú malé modulárne reaktory a geotermálna energia.