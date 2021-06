Bratislava 24. júna (TASR) - Mestám musia s riešením klimatickej krízy pomáhať klimatickí manažéri, najprv je však nutné si ich vychovať. Uviedla to Daniela Piršelová, hovorkyňa Únie miest Slovenska (ÚMS).



Klimatickí manažéri podľa nej sú jednou z profesií budúcnosti, pýta si ich realita klimatickej krízy. Ide však o relatívne neznámu profesiu, a to aj napriek faktu, že zmena klímy je problém, ktorému spoločnosť čelí prakticky dekády.



Dobrou správou však podľa jej slov je, že mestá sa majú možnosť zapájať do postupného budovania kapacít klimatických manažérov. Svoje skúsenosti a odbornú pomoc zameranú na prípravu energeticko-klimatických plánov vrátane financovania klimaticko-energetických opatrení členským mestám ÚMS ponúknu českí a slovenskí experti a odborníci nemeckého Inštitútu pre ochranu klímy, energiu a mobilitu.



Informovala tiež, že záujmové združenie miest a obcí pre trvalo udržateľnú energetickú efektívnosť CITENERGO, ktorého zakladajúcim partnerom je ÚMS, vyzvalo mestá, aby sa zapojili do programu Klimaticko-energetický manažment pre zamestnancov samosprávy. Vzdelávací program pripravili odborníci česko-slovenského expertného konzorcia projektu Empower Climate v rámci programu European Climate Initiative - EUKI. CITENERGO je členom konzorcia a partnerom zo Slovenska.



Dodala, že program poskytne samosprávam príležitosť zvýšiť odborné kapacity zamestnancov v oblasti energeticko-klimatického plánovania a tým napomôže zavedeniu funkčného systému energetického a klimatického manažmentu prospešného pre správu mesta, obce a regiónu. Finančná podpora zo strany nemeckého ministerstva životného prostredia umožnila zástupcom samosprávy účasť na programe bez poplatku. Zaregistrovaní účastníci absolvujú povinné aj voliteľné predmety zamerané na jednotlivé oblasti klimatickej agendy od júna do decembra 2021.