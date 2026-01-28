< sekcia Ekonomika
Mesto Bánovce nad Bebravou poskytne obyvateľom kompost z kompostárne
S výdajom kompostu začala bánovská samospráva v utorok (27. 1.). Kompost bude vydávať vždy v utorky a štvrtky v bývalom areáli družstva od 13.00 h do 15.00 h.
Autor TASR
Dežerice/Bánovce nad Bebravou 28. januára (TASR) - Mesto Bánovce nad Bebravou poskytne obyvateľom kompost z kompostárne v Dežericiach. Prevziať si ho budú môcť vždy v utorky a štvrtky. Informovala o tom radnica v tlačovej správe.
S výdajom kompostu začala bánovská samospráva v utorok (27. 1.). Kompost bude vydávať vždy v utorky a štvrtky v bývalom areáli družstva od 13.00 h do 15.00 h. „Maximálne množstvo kompostu na osobu a rok pre občanov s trvalým pobytom v Bánovciach nad Bebravou je 200 kilogramov,“ uviedla radnica.
Kompost vo väčšom množstve si podľa nej budú môcť zabezpečiť i záhradkárske osady. „Záhradkárske organizácie môžu v prípade záujmu kontaktovať mesto, ktoré následne zabezpečí dohodu a dovoz kompostu prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov,“ priblížila samospráva.
Cieľom opatrenia je podľa nej uľahčiť dostupnosť kompostu pre občanov - záhradkárov a podporiť tak ekologické využívanie biologického odpadu.
Kompostáreň na spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) otvorila samospráva v novembri 2024. Zariadenie ročne spracuje 3000 ton BRO. Vybudovanie kompostárne za 1.186.680 eur financovala bánovská radnica z Operačného programu Kvalita životného prostredia, nenávratný finančný príspevok predstavoval čiastku 1.127.346 eur. Zvyšných 59.334 eur poskytlo mesto z vlastnej rozpočtovej kapitoly. Spolu s kompostárňou mesto obstaralo aj potrebné zariadenia vrátane kolesového traktora, rezacieho voza na biologické odpady, prekopávača, preosievača kompostu a mostovej váhy.
