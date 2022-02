Mesto Bánovce nad Bebravou vlani investovalo do dopravy i škôl

Bánovce nad Bebravou 14. februára (TASR) - Samospráva Bánoviec nad Bebravou počas minulého roka investovala financie do dopravy i školstva. Rekonštrukcie komunikácií, výstavbu svetelných križovatiek či opravy škôl financovala z rozpočtu mesta, z fondov Európskej únie zabezpečila výstavbu odborných učební na základných školách (ZŠ). Informovala o tom radnica.



"Najdôležitejšími investíciami roka 2021 v meste v rámci komunikácií a dopravy boli obnova povrchu vozovky a chodníkov na Ulici Svätoplukova na sídlisku Dubnička a desiatky rokov plánované vybudovanie svetelnej signalizácie na dvoch križovatkách Ulice Sládkovičova," uviedla bánovská radnica.



Do rekonštrukcie Svätoplukovej ulice investovalo mesto zo svojho rozpočtu 427.494 eur. V tomto roku chce samospráva pokračovať s prácami na obnove vozovky na zvyšnom úseku. Najskôr však musí zabezpečiť rekonštrukciu mosta, na projekt vynaložila 19.900 eur.



"Vybudovaním dvoch svetelných križovatiek na Ulici Sládkovičova samospráva sledovala zvýšenie bezpečnosti premávky, celková suma investície bola 121.565 eur," doplnila radnica.



Mesto vlani zabezpečilo i rekonštrukciu dvojice chodníkov v Dolných Ozorovciach za viac ako 50.000 eur a chodníkov na ulici Partizánska za viac ako 74.000 eur. Financie z rozpočtu investovalo i do doplnenia bodov verejného osvetlenia a trojice parkovísk vo vybraných lokalitách.



Viac ako 126.000 eur vyčlenila vlani samospráva na opravu stropných konštrukcií v dvoch traktoch Materskej školy (MŠ) na Ulici Hollého, tento rok plánuje rekonštrukciu stropov tretieho pavilónu. Počas minulého roka zabezpečila i rekonštrukciu striech ZŠ Gorazdova za viac ako 95.000 eur. Z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) financovalo mesto vybudovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební na štvorici ZŠ. Investícia predstavovala viac ako 208.000 eur.



Ďalšie prostriedky investovala samospráva do výmeny okien v MŠ Radlinského a zastrešenia átria v MŠ Komenského. Z participatívneho komunitného rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja obstarala nové hracie prvky do MŠ na Ulici 9. mája a vybudovala oddychovú zónu v MŠ Komenského.