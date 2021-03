Mesto Bánovce nad Bebravou získa do majetku areál SOU

Bánovce nad Bebravou 26. marca (TASR) - Mesto Bánovce nad Bebravou získa do svojho vlastníctva areál bývalého stredného odborného učilišťa (SOU) odevného na ulici A. Hlinku. Majetok nadobudne zámenou s pozemkami s Trenčianskym samosprávnym krajom (TSK). Objekt školy plánuje prestavať na byty pre mladé rodiny.



Zámenu majetku formou osobitného zreteľa schválili trenčianski krajskí poslanci na svojom rokovaní tento týždeň. Mesto nadobudne do svojho vlastníctva viacero parciel a budov v areáli, ktoré vymení za pozemky pod cestami II. a III. triedy a pod ihriskom v areáli gymnázia na ulici Radlinského.



Pozemky vo výmere viac ako 39.000 štvorcových metrov majú hodnotu takmer 800.000 eur, areál bývalého učilišťa takmer 960.000 eur. Bánovská samospráva doplatí TSK 30.000 eur, zostávajúci rozdiel hodnoty majetku vo výške viac ako 130.000 eur zabezpečí prostredníctvom investície do rekonštrukcie striech na budovách školy, ktoré sú v havarijnom stave. Opravy musí zrealizovať do konca budúceho roka.



Zámenu majetku už odobrili i bánovskí mestskí poslanci. Areál bývalého SOU vyhlásil TSK za svoj prebytočný majetok ešte v roku 2005.