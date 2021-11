Bojnice 25. novembra (TASR) - Mesto Bojnice plánuje budúci rok hospodáriť s prebytkovým rozpočtom. Príjmy naplánovala samospráva na 10.086.942 eur, výdavky kúpeľného mesta by mali v budúcom roku dosiahnuť 9.982.958 eur. Rozpočet na rok 2022 schválili mestskí poslanci na svojom rokovaní vo štvrtok.



Samospráva kúpeľného mesta tak počíta v budúcom roku s finančnou rezervou v rámci rozpočtu vo výške 103.984 eur. Bežné príjmy naplánovala na 6,087 milióna eur, výdavky na 6,075 milióna eur. Kapitálové príjmy majú dosiahnuť 2,75 milióna eur, výdavky 3,51 milióna eur. Príjmové finančné operácie 1,24 milióna eur, výdavkové 336.597 eur.



"Snažili sme sa urobiť rozpočet v intenciách, aké máme z Ministerstva financií SR, čo sa týka príjmu podielovej dane. Museli sme však doň zapracovať aj vývoj z hľadiska pandémie, ktorá pretrváva a bude aj v roku 2022," načrtla vedúca finančného oddelenia Mestského úradu v Bojniciach Klaudia Bartková.



Samospráva podľa nej narozpočtovala nižšie ostatné príjmy približne o 8,5 percenta, rovnako postupovala pri bežných výdavkoch a realizovala korekcie. "Niektoré položky sme museli zvýšiť, napríklad energie či položky na opravu a údržbu majetku mesta. V rámci kapitálových príjmov máme rozpracované tri veľké projekty," doplnila.



Do výstavby plánuje mesto investovať 46.800 eur, do cestnej dopravy 1.223.964 eur. Na rozvoj a verejné osvetlenie má ísť v budúcom roku suma zhodne vo výške viac ako 100.000 eur. Pre Kultúrne centrum Bojnice plánuje mesto investíciu vo výške 180.000 eur, pre školstvo 1,8 milióna eur. Z rezervného fondu chce použiť viac ako 878.000 eur na spoluúčasť na financovanie výstavby telocvične pri základnej škole s materskou školou. V budúcom roku plánuje z mimorozpočtových zdrojov zabezpečiť i projekt moderných technológií v hodnote viac ako 900.000 eur.



Na novú územno-plánovaciu dokumentáciu vyčlenila radnica 31.800 eur. Do rekonštrukcie miestnych komunikácií v zmysle stanovených priorít chce investovať 200.000 eur, ďalších 30.000 eur má ísť na vybudovanie odstavných plôch na sídlisku Lúčky. Budúci rok chce mesto zabezpečiť i výkup pozemkov pod autokempingom, na tento účel vyčlenilo 110.000 eur.



"Rozpočet sme nastavili opatrným spôsobom tak, aby sme ho umelo nezvyšovali na strane kapitálových príjmov, takisto ani výdavkov. Požiadavky na kapitálové investície boli veľké, ide volebný rok, ale, bohužiaľ, máme veľmi nízke plnenie kapitálových príjmov v tomto roku a pochybujem, že by sa výber týchto príjmov zvýšil," dodala Bartková.