Mesto Bojnice pristúpi budúci rok k úsporným opatreniam

Bojnice 18. decembra (TASR) - Mesto Bojnice v budúcom roku pristúpi pre očakávaný výpadok príjmov k úsporným opatreniam, realizovať chce však i viacero investícií. Využiť na to plánuje mimirozpočtové zdroje a rezervný fond. Vyplýva to z návrhu rozpočtu na rok 2025, ktorý na svojom rokovaní v stredu schválili bojnickí mestskí poslanci.



Samospráva predpokladá, že celkové príjmy v budúcom roku dosiahnu 11.027.865 eur, v rovnakej výške naplánovala i celkové výdavky. Z bežných výdavkov pokryje potreby mesta i jeho mestských organizácií.



Primátor Ladislav Smatana priblížil, že mesto má po prvý raz vo svojej histórii programový rozpočet. "Nie je ani optimistický, ani negatívny. Pri jeho zostavovaní sme vychádzali z podkladov, ktoré sme mali. Budeme vidieť, či ho budeme musieť nejako upravovať," ozrejmil Smatana.



Mesto podľa neho zostavilo vyrovnaný rozpočet s tým, že predpokladá, že na náklady v podobe jednorazových odmien vo výške 800 eur a odvodmi (zamestnancom vo verejnej správe, pozn. TASR) prídu zo štátu peniaze. "Aj v správe hlavného kontrolóra k rozpočtu odznela veta, že príjmy mesta rastú vyšším tempom než jeho výdavky, v porovnaní s predchádzajúcimi obdobiami, čo je pozitívny signál," doplnil.



Samospráva naplánovala na budúci rok i investičné akcie, chce ich financovať z dotácií, rezervného fondu, na ich dofinancovanie schválili poslanci i úverový rámec vo výške 400.000 eur. Primátor podľa svojich slov dúfa, že sa ich mestu podarí zrealizovať. "Najväčšou je rekonštrukcia cesty známa ako Lámanica, ktorá prepája oblasť od cesty Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) pri hoteli dole k námestiu. Je naozaj vo veľmi zlom stave. Radi by sme realizovali aj opravu chodníka. Máme tam pripravené aj ďalšie investičné akcie. Budeme musieť brať aj úverové zdroje a budeme sa snažiť narábať s týmito zdrojmi citlivo a budeme sa snažiť v prvom rade využiť i možné dotácie a fondy," dodal Smatana.



Návrh rozpočtu nepodporili Jozef Hatvanyi a František Tám, Hatvanyi argumentoval, že mesto by malo v prvom rade šetriť, okrem iného kritizoval, že radnica do rozpočtu nezaradila jeho i kolegov návrh na rekonštrukciu vybraných ciest, rovnako i navýšenie nákladov na platy a vyšší počet zamestnancov oproti minulým rokom. Viceprimátorka Antónia Kováčová Píšová reagovala, že samospráva nemôže zaradiť na rekonštrukcie ulice, kde sa plánujú rozkopávky, v prípade vyššieho počtu zamestnancov ide podľa nej o prijaté opatrovateľky.