Mesto Bratislava chce v roku 2024 rozšíriť PAAS o ďalšie lokality

Bratislava 30. decembra (TASR) - Hlavné mesto plánuje v roku 2024 spustiť ďalšie nové zóny regulovaného parkovania v Bratislave. Malo by ísť o prvú zónu v Dúbravke a Karlovej Vsi. Informuje o tom na webovej stránke www.paas.sk, ktorá je venovaná projektu regulovaného parkovania.



Na území mestskej časti Dúbravka by malo ísť o lokalitu, ktorá zahŕňa dve časti, a to Podvorice východ a Záluhy východ. Na území mestskej časti Karlova Ves by malo ísť o lokalitu ohraničenú ulicami Karloveská, Líščie údolie, Botanická a Svrčia.



PAAS, ktorý bratislavská samospráva označuje za jednu z najväčších reforiem v hlavnom meste, spustili začiatkom minulého roka v prvých troch zónach - Tehelné pole v Novom Meste, Dvory 4 v Petržalke a Krasňany v Rači. Regulované parkovanie postupne spúšťa mesto aj v iných lokalitách. Tento rok pribudli ďalšie, napríklad v Petržalke, Ružinove, Starom Meste či Novom Meste.