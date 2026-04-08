Mesto Detva kompletne vymieňa strešný plášť na poliklinike
Autor TASR
Detva 8. apríla (TASR) - Mesto Detva v súčasnosti kompletne vymieňa strešný plášť na budove polikliniky na Tajovského ulici. Definitívne má podľa samosprávy vyriešiť problémy so zatekaním a zabezpečiť ochranu interiérov. TASR o tom informoval hovorca mesta Milan Suja.
Spresnil, že potreba riešenia strechy sa naplno prejavila až po nedávnych skúsenostiach so zatekaním. „Cieľom súčasných prác je nielen odstrániť haváriu, ale predovšetkým predĺžiť životnosť budovy a zabezpečiť dôstojné podmienky na poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre všetkých obyvateľov mesta a okolitých obcí,“ povedal primátor Detvy Branislav Baran.
Spoločnosť z Jasenova najskôr opravila hydroizoláciu najviac poškodenej časti strechy v hodnote 9000 eur. „Rovnaký dodávateľ pokračuje ďalšími prácami na odstránení havarijného stavu za viac ako 16.000 eur a komplexnej rekonštrukcii strechy za 54.890 eur,“ objasnil hovorca. Doplnil, že okrem strechy mesto investuje ďalších 10.000 eur do nevyhnutnej obnovy bleskozvodu a uzemnenia budovy. Ukončia tak technologickú ochrana celého objektu.
Najvážnejšia situácia nastala podľa mesta vlani koncom novembra, keď sa ukázalo, že stav strechy je podstatne horší, než predpokladali pôvodné odborné posudky. Prvé výdatné sneženie navyše znemožnilo okamžitý nástup stavebnej firmy na realizáciu prác.
Samospráva pripomína, že do budovy na viacerých miestach pretiekli stovky litrov vody, ktoré pracovníci mesta manuálne zachytávali do nádob a priebežne vylievali. Zdôrazňuje, že situácia si vyžadovala zásahy aj v neskorých nočných hodinách, aby zabránili vzniku vážnejších škôd na vybavení ambulancií a v zázemí zdravotníckeho zariadenia.
Polikliniku v Detve v posledných rokoch obnovili vďaka eurofondom. Okrem samotnej rekonštrukcie budovy zvýšili jej energetickú hospodárnosť a vybudovali bezbariérové prvky. Kompletná obnova polikliniky prišla po viac ako 40 rokoch jej prevádzky. Cieľom obnovy zariadenia bolo zlepšiť podmienky pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti i pre obyvateľov mesta a okolitých obcí, zvýšiť štandard vnútorných priestorov a životnosť budovy.
