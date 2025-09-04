< sekcia Ekonomika
Mesto Detva obnovuje hospodársku budovu pri Podpolianskom múzeu
Súčasťou stavebných úprav je aj vybudovanie novej podzemnej elektrickej prípojky s rozvádzačom či inštalácia nového bleskozvodu.
Autor TASR
Detva 4. septembra (TASR) - Mesto Detva v týchto dňoch obnovuje hospodársku budovu pri Podpolianskom múzeu. Oprava sa týka objektu na Kukučínovej ulici, kde kompletne opravia strechu budovy a jej prístavby. TASR o tom informoval hovorca Detvy Milan Suja.
Ako uviedol, súčasťou stavebných úprav je aj vybudovanie novej podzemnej elektrickej prípojky s rozvádzačom, inštalácia nového bleskozvodu, osadenie nových strešných žľabov a zvodov s napojením na dažďovú kanalizáciu. „Vonkajší vzhľad objektu, úpravu fasády, naplánovali na budúci rok,“ objasnil.
Dodal, že projekt obnovy nesie názov Oprava strechy na hospodárskej budove – Podpolianske múzeum v Detve. Jej zhotoviteľom je spoločnosť Stavring Zvolen. Stavenisko mu odovzdali 14. júla, s termínom ukončenia do 11. novembra tohto roka. Celková cena diela vrátane DPH predstavuje 104.789 eur.
Primátor Detvy Branislav Baran doplnil, že investíciu robí samospráva z vlastných zdrojov. Spomenul, že v budúcnosti si do budovy bude môcť Podpolianske múzeum ukladať svoje exponáty, prípadne zriadiť expozíciu.
Podpolianske múzeum od roku 2014 sídli v historickej časti mesta na Námestí SNP v obnovenej stavbe bývalého Obecného úradu v Detve. V priestoroch je návštevníkom k dispozícii expozícia, ktorej súčasťou sú fujary, gajdy, píšťalky i strunové nástroje. Záujemcovia si môžu pozrieť aj výstavy o ovčiarstve a námornom kapitánovi. Uvidia aj jeden z najstarších krížov na Podpoľaní, zo Štolianska. Rovnako aj drevený vyrezávaný stĺp s motívom a prvkami detvianskej ľudovej kultúry.
