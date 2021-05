Dolný Kubín vyhlásil tri obchodné verejné súťaže na nájom majetku

Dolný Kubín 16. mája (TASR) - Dolnokubínska samospráva vyhlásila tri obchodné verejné súťaže na nájom majetku mesta. Podľa Martina Buznu z dolnokubínskej radnice ide o bufet na zimnom štadióne, pozemok pod umiestnenie stánku na Radlinského ulici a pozemok pod garáž za Základnou umeleckou školou Petra Michala Bohúňa. Termín predkladania návrhov je do pondelka 31. mája do 13.00 h.



"Záujemcovia môžu ponuky doručiť osobne do podateľne mestského úradu (MsÚ), kuriérom alebo poštou. Rozhodujúci je však termín fyzického doručenia vyhlasovateľovi, nie dátum na poštovej pečiatke. Úspešný bude ten účastník súťaže, ktorý predloží návrh s najvyšším ponúknutým nájomným," povedala prednostka MsÚ Dolný Kubín Andrea Barienčíková.



Súťažné podklady verejných obchodných súťaží sú zverejnené na webe mesta. "Možno do nich nahliadnuť aj osobne u kontaktnej osoby Ing. Dany Mitašíkovej Bencúrovej (ovs@dolnykubin.sk, 043/5814450 alebo 043/5814498). Obhliadku predmetu obchodnej verejnej súťaže je možné vykonať po dohode s kontaktnou osobou v úradných hodinách," doplnil Buzna.



"Na otváraní obálok sa môžu prihlásení záujemcovia zúčastniť osobne na MsÚ v pondelok 31. mája 2021 o 13.30 h. Žiadame preto všetkých uchádzačov, aby svoje ponuky doniesli fyzicky na úrad najneskôr do 13.00 h," dodala prednostka MsÚ.