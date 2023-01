Mesto Dudince bude hospodáriť s rozpočtom viac ako 2,6 milióna eur

Dudince 8. januára (TASR) – Mesto Dudince v Krupinskom okrese plánuje tento rok hospodáriť s rozpočtom viac ako 2,6 milióna eur. Pre TASR to potvrdil primátor Dudiniec Dušan Strieborný.



Ako dodal, v posledných rokoch je náročné zostaviť mestský rozpočet, pretože podstatnú časť jeho bežných príjmov ovplyvňuje súčasná situácia. "Naše kúpeľné mesto je obľúbenou destináciou cestovného ruchu a je závislé od príjmu z dane z ubytovania. Keďže cestovný ruch v posledných rokoch zažíva ťažké obdobie, výrazným spôsobom tak vplýva na ekonomickú stabilitu nášho mesta," poznamenal s tým, že to môže spôsobiť výpadok príjmov z dane z ubytovania.



Príjmy a výdavky dudinského rozpočtu na rok 2023 sú na úrovni 2.660.015 eur. Primátor spresnil, že príjmová aj výdavková časť bežného rozpočtu mesta Dudince sú ovplyvnené viacerými faktormi. Sú to znižovanie príjmov zo štátu v podobe podielových daní, zvyšovanie mzdových výdavkov, inflácia, energetická kríza i nárast nákladov na odpadové hospodárstvo.



Z hľadiska rozvojových plánov má mesto v roku 2023 v rozpočte kapitálových výdavkov najvyššiu položku, ktorou je obstaranie projektovej dokumentácie k výstavbe zariadenia pre seniorov. Podľa primátora budú tento výdavok hradiť úverom zo Štátneho fondu rozvoja bývania až v roku 2024. Samospráva bude obstarávať aj projektovú dokumentáciu pre zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy mestského úradu, polície a Slovenskej pošty. Budú to oprávnené výdavky z výzvy plánu obnovy. Z vlastných príjmov budú Dudince v tomto roku hradiť vysporiadanie pozemkov pod budovou mestského úradu a drobné investičné zámery. Patria sem napríklad rekonštrukcie chodníkov.