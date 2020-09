Fiľakovo prijme od rezortu financií návratnú finančnú pomoc

Fiľakovo 28. septembra (TASR) – Mesto Fiľakovo v Lučeneckom okrese prijme od Ministerstva financií (MF) SR návratnú finančnú výpomoc vo výške 235.000 eur. Zo strany štátu ide o finančnú kompenzáciu výpadkov príjmov samospráv v dôsledku pandémie nového koronavírusu, keďže sa celoštátne znížil výber dane z príjmov fyzických osôb, ktorá plynie do rozpočtu miest a obcí. Mestskí poslanci schválili prijatie štátnej pomoci na septembrovom zasadnutí. TASR o tom informovala hovorkyňa Fiľakova Klaudia Mikuš Kovácsová.



„Štát však žiada, aby sme poskytnuté prostriedky minuli do konca tohto roka. Keďže sme z nich chceli uhradiť zrušené investičné plány, napríklad asfaltovanie, výstavbu chodníkov a podobne, uvažovali sme, či tento návrh vôbec predložiť,“ uviedla fiľakovská prednostka Andrea Mágyelová.



Ako ďalej priblížila, túto situáciu konzultovali s vedeniami ostatných samospráv. Situáciu sa na základe toho rozhodli vyriešiť tak, že ponúknutú finančnú výpomoc minú v tomto roku na bežný chod samosprávy a sumu, ktorá bola na tento účel v rozpočte pôvodne určená, presunú do rezervného fondu. „Následne ju budeme môcť použiť na spomínané investičné projekty. Zákon nám takéto riešenie povoľuje,“ dodala.



Odklad prvej splátky je do roku 2024 a návratná finančná výpomoc sa spláca po dobu štyroch rokov, teda do roku 2027. Minister financií Eduard Heger (OĽANO) pripustil, že splátky bude možné odpustiť. Prípadné rozhodnutie o preklasifikovaní pôžičky na grant musí prijať vláda SR v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.