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Mesto Handlová dlhovalo ku koncu minulého roka viac ako 540.000 eur
Celkové príjmy mesta za minulý rok dosiahli 19.177.957,17 eura, celkové výdavky malo na úrovni 18.469.125,50 eura.
Autor TASR
Handlová 18. júna (TASR) - Mesto Handlová ku koncu minulého roka dlhovalo 542.700,89 eura. Jeho celková úverová zadlženosť tak dosiahla 3,29 percenta. Vyplýva to zo záverečného účtu mesta za rok 2025, na svojom ostatnom rokovaní ho schválili mestskí poslanci.
Celkové príjmy mesta za minulý rok dosiahli 19.177.957,17 eura, celkové výdavky malo na úrovni 18.469.125,50 eura. Po vylúčení účelovo viazaných prostriedkov, z ktorých významnú časť tvorili tie pre školstvo, dá samospráva na tvorbu rezervného fondu 235.230,18 eura.
Samospráva minulý rok evidovala dva úvery z komerčnej banky, jeden bol určený na rekonštrukciu komunikácií, druhý na splatenie úverov. Okrem nich má i päť úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB), ktoré sa do celkového dlhu mesta nezapočítavajú. „Mesto pokračovalo v zodpovednom splácaní svojich záväzkov. Výdavky na splácanie úrokov a ďalších nákladov, ktoré súvisia s úvermi, predstavovali viac ako 46.000 eur. Súčasne mesto zabezpečilo riadne splátky úverov a záväzkov voči ŠFRB a ostatným veriteľom,“ skonštatoval vedúci ekonomického oddelenia mestského úradu Michal Galbavý. Vyčíslil, že celkové splátky istiny za rok 2025 predstavovali viac ako 830.000 eur.
„Mesto aj v roku 2025 spĺňalo všetky zákonné podmienky finančnej stability a udržalo si nízku mieru zadlženosti, zároveň si zachovalo dostatočný priestor na zabezpečenie svojich základných úloh,“ dodal Galbavý.
Celkové príjmy mesta za minulý rok dosiahli 19.177.957,17 eura, celkové výdavky malo na úrovni 18.469.125,50 eura. Po vylúčení účelovo viazaných prostriedkov, z ktorých významnú časť tvorili tie pre školstvo, dá samospráva na tvorbu rezervného fondu 235.230,18 eura.
Samospráva minulý rok evidovala dva úvery z komerčnej banky, jeden bol určený na rekonštrukciu komunikácií, druhý na splatenie úverov. Okrem nich má i päť úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB), ktoré sa do celkového dlhu mesta nezapočítavajú. „Mesto pokračovalo v zodpovednom splácaní svojich záväzkov. Výdavky na splácanie úrokov a ďalších nákladov, ktoré súvisia s úvermi, predstavovali viac ako 46.000 eur. Súčasne mesto zabezpečilo riadne splátky úverov a záväzkov voči ŠFRB a ostatným veriteľom,“ skonštatoval vedúci ekonomického oddelenia mestského úradu Michal Galbavý. Vyčíslil, že celkové splátky istiny za rok 2025 predstavovali viac ako 830.000 eur.
„Mesto aj v roku 2025 spĺňalo všetky zákonné podmienky finančnej stability a udržalo si nízku mieru zadlženosti, zároveň si zachovalo dostatočný priestor na zabezpečenie svojich základných úloh,“ dodal Galbavý.