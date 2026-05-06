Mesto Handlová eviduje dlh a záväzky vo výške viac ako 560.000 eur
Autor TASR
Handlová 6. mája (TASR) - Mesto Handlová opäť zverejnilo zoznam daňových dlžníkov. Ku koncu minulého roka eviduje daňové pohľadávky a záväzky súhrnne vo výške viac ako 564.000 eur. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.
„Samospráva na webe mesta zverejnila v zmysle zákona zoznam daňových dlžníkov k 31. decembru minulého roka, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 eur a u právnickej osoby 1600 eur,“ spresnila Paulínyová.
Zákon podľa nej neumožňuje dodatočnú modifikáciu zoznamu podľa úhrad vykonaných po 31. decembri predchádzajúceho roka, obec je viazaná určeným rozhodným okamihom aj rozsahom údajov.
K 31. decembru 2025 mesto eviduje daňové pohľadávky a záväzky u fyzických osôb vo výške 539.737,14 eura a u právnických osôb v hodnote 24.674,81 eura.
Tohtoročné rozhodnutia o vyrubení miestnych daní a poplatku za komunálny odpad samospráva začala doručovať v apríli a spolu s nimi i výzvy na zaplatenie nedoplatkov a rozhodnutia o vyrubení úrokov z omeškania. „Zaplatením dane a poplatku v lehote uvedenej v rozhodnutí sa občania vyhnú úrokom z omeškania, exekučnému konaniu, záložnému právu na nehnuteľnosť i zverejneniu v zozname dlžníkov,“ dodala hovorkyňa mesta.
