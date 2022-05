Mesto Handlová ku koncu minulého roka dlžilo 1,6 milióna eur

Handlová 26. mája (TASR) - Samospráva Handlovej dlžila ku koncu minulého roka 1.623.698,05 eura. Celková úverová zadlženosť mesta tak dosiahla 12,24 percenta. Vyplýva to zo záverečného účtu za rok 2021, ktorý na svojom rokovaní vo štvrtok schválili mestskí poslanci.



Banícke mesto uzatvorilo minulý rok s prebytkom hospodárenia. Jeho celkové príjmy dosiahli 15.875.296,90 eura, celkové výdavky malo na úrovni 14.434.776,96 eura. "Základným princípom prebytku je menší výdaj ako príjem. V minulom roku sme zaznamenali nižšie výdavky napríklad na mzdy zamestnancov, išlo o približne 200.000 eur a s tým súvisiace odvody do poisťovní. Ďalej sme šetrili aj na tovaroch a službách, to bolo približne 100.000 eur," priblížil vedúci ekonomického oddelenia Mestského úradu v Handlovej Peter Mendel.



Samospráva podľa neho nečerpala na 100 percent i položky kapitálového rozpočtu, tie boli na úrovni 80 až 85 percent.



Po vylúčení účelovo viazaných prostriedkov dá samospráva do rezervného fondu 650.159,97 eura. K poslednému dňu minulého roka tam mala 574.732,46 eura.



"Úverová zadlženosť vo výške 12,3 percenta je priaznivá hodnota v porovnaní s legislatívnou hranicou, ktorá je 60 percent bežných príjmov predchádzajúceho roka," skonštatoval Mendel.



Mestu sa podľa neho darí splácať úvery. "Cash flow sa nám podstatne zlepšil. Už bola i otázka, či by mesto nezobralo nejaký úver. Samozrejme, je to ešte všetko na zváženie. Skôr je to východisko do budúceho roka, pretože výdavky budúceho roka budú oveľa vyššie, ako môžeme len predikovať v tejto dobe," dodal.