Mesto Handlová ku koncu minulého roka dlžilo 1,06 milióna eur

Handlová 30. mája (TASR) - Mesto Handlová ku koncu minulého roka dlžilo 1.060.380,89 eura. Celková úverová zadlženosť tak predstavovala 7,34 percenta. Vyplýva to zo záverečného účtu mesta za rok 2023, ktorý na svojom rokovaní vo štvrtok schválili mestskí poslanci.



Samospráva mesta vlani splácala trojicu úverov, išlo o refinančný úver, úver na rekonštrukciu komunikácií a úverové zdroje na riešenie pohľadávok. Ešte v roku 2020 prijala návratnú finančnú pomoc od vlády na kompenzáciu výpadku príjmov počas pandémie vo výške 345.759 eur, túto na základe uznesenia vlády SR z minulého roka nemusí splatiť. Radnica eviduje aj päticu úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania, ktoré sa do celkového dlhu nezapočítavajú.



Celkové príjmy mesta vlani dosiahli 18.047.426,94 eura, celkové výdavky boli na úrovni 16.690.534,18 eura. Po vylúčení účelovo viazaných prostriedkov použije radnica na tvorbu rezervného fondu 890.111,27 eura.



Mesto v minulom roku zabezpečilo i viaceré investície do svojho majetku, financie investovalo do opráv strešných plášťov budov Základnej školy (ZŠ) Morovnianska cesta a centra voľného času, nákupu služobného vozidla, počítačového softvéru či banskej techniky a artefaktov pre budúci banský skanzen.