Handlová 22. decembra (TASR) - Mesto Handlová plánuje budúci rok hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom vo výške viac ako 18,29 milióna eur. Samospráva počíta pre prijaté legislatívne opatrenia s nižšími príjmami a vyššími výdavkami, ktoré súvisia najmä so zvýšením miezd. Vyplýva to z návrhu rozpočtu, ktorý na svojom rokovaní vo štvrtok (21. 12.) schválili mestskí poslanci.



Celkové príjmy mesta by mali v budúcom roku dosiahnuť 18.297.111 eur, svoje celkové výdavky naplánovalo mesto v rovnakej výške.



Mesto na budúci rok odhadlo príjem podielovej dane na úrovni 7.548.489 eur. "Finančný dosah prijatých legislatívnych opatrení parlamentom, ako napríklad tzv. rodinný balíček, zvýšený daňový bonus, rodičovský dôchodok a podobne, sa prejaví v budúcom rozpočtovom roku v znížení príjmu tohto druhu o približne 200.000 eur oproti navrhovanej sume rozpočtu," skonštatoval vedúci ekonomického oddelenia mestského úradu Peter Mendel.



V budúcom roku radnica zaznamená tiež medziročné zníženie príjmov dane z nehnuteľností a poplatku za komunálny odpad spôsobené útlmom ťažby hnedého uhlia a ukončením činnosti odštepného závodu Hornonitrianskych baní Prievidza spojené s následnou sanáciou budov v areáli bane.



"Iba čiastočnou, respektíve minimálnou kompenzáciou v príjmovej časti rozpočtu bude rast ostatných nedaňových príjmov a vlastných príjmov škôl a školských zariadení, ktoré zvyšujeme v materskej škole a školských kluboch detí," skonštatoval Mendel.



Výdavková strana rozpočtu mesta je podľa neho výrazne ovplyvnená v oblasti odmeňovania zamestnancov v súvislosti so zvýšením priemernej mzdy. Zvýšili sa totiž výdavky na platy a zákonné odvody zamestnancov po vyjednávaní o kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa na roky 2023 a 2024. Medziročne zvýšené výdavky smerujú aj do položiek spojených s kybernetickou bezpečnosťou.



Výdavky vo výške približne o 100.000 eur menej v porovnaní s týmto rokom vyčlenila radnica na prevádzku mestskej hromadnej dopravy formou koncesie. Vyššie náklady bude mať mesto na odpadové hospodárstvo.



V kapitálových výdavkoch vyčlenila samospráva 75.000 eur na spracovanie projektových dokumentácií potrebných na možnosť zapojenia sa do výziev s čerpaním eurofondov, a to aj pri zvýšenej miere spolufinancovania projektov mestom v rozmedzí od ôsmich do 15 percent. Výrazne znížila výdavky na kultúrne celomestské podujatia, taktiež na podporu verejnoprospešných činností občianskych združení a športových klubov.



Financie z rezervného fondu navrhla radnica vyčleniť na splátky istín návratných zdrojov financovania, do finančných operácií zaradila i úver z Environmentálneho fondu vo výške milión eur na rekonštrukciu verejného osvetlenia na Okružnej ulici a Morovnianskej ceste.