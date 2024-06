Mesto Hriňová vlani hospodárilo s prebytkom viac ako 165.000 eur

Hriňová 10. júna (TASR) - Mesto Hriňová v Detvianskom okrese hospodárilo vlani s prebytkom viac ako 165.000 eur. Návrh záverečného účtu zverejňuje samospráva na svojej úradnej tabuli. TASR o tom informovala vedúca ekonomického oddelenia hriňovského mestského úradu Slávka Gombalová.



Dodala, že po zapojení finančných operácií a vylúčení finančných prostriedkov z prebytku mesto hospodárilo so sumou 106.644 eur. Sumu 90.329 eur navrhujú použiť na tvorbu rezervného fondu z prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2023. Na tvorbu osobitného rezervného fondu to bude 16.315 eur.



Podľa vedúcej ekonomického oddelenia rozpočet mesta na rok 2023 bol zostavený ako vyrovnaný a počas roka ho menili desaťkrát. Príjmy boli rozpočtované v sume 6.185.957 eur. Po poslednej úprave boli v sume 8.108.744 eur, čerpanie bolo 8.100.279 eur.



Celkové výdavky za minulý rok predstavovali sumu 8.162.464 eur, z toho v sume 3.829.741 eur boli výdavky rozpočtových organizácií. "Kapitálové výdavky sme čerpali v sume 294.815 eur," zdôraznila s tým, že v roku 2022 boli tieto výdavky 80.989 eur. Najviac finančných prostriedkov smerovalo vlani do oblasti školstva, nasledujú plánovanie, manažment a kontrola a služby občanom.



V rezervnom fonde bolo začiatkom minulého roka 268.780 eur a jeho zostatok k 31. decembru 2023 vyčíslili v Hriňovej na 153.009 eur. Poslanci hriňovského mestského zastupiteľstva budú o schválení záverečného účtu rozhodovať na svojom júnovom rokovaní.