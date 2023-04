Mesto Humenné vyhlásilo súťaž ponúk na výstavbu nafukovacej haly

Humenné 18. apríla (TASR) - Mesto Humenné vyhlásilo výzvu na predkladanie ponúk na výstavbu viacúčelovej nafukovacej haly. Vzniknúť by mala v časti tenisového areálu na Chemlonskej ulici. Celková predpokladaná hodnota zákazky dosahuje sumu približne 290.000 eur bez DPH. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



"V hale budú dve športové plochy s farebným odlíšením pre tenis, nohejbal, volejbal a bedminton. Súčasťou areálu bude je aj športové vybavenie pre jednotlivé športy, siete a stĺpiky a osvetlenie haly," uvádza sa v oznámení. Hala, ktorá má byť vykurovaná, by mala byť dlhá 36 metrov, široká 34 metrov a vysoká najviac 12 metrov. Lehota na predkladanie ponúk má uplynúť 10. mája.



Mesto plánuje zákazku financovať z dotácie Fondu na podporu športu a z vlastných zdrojov.