Mesto Komárno pokračuje v programe obnovy chodníkov

Komárno 15. februára (TASR) – Mesto Komárno aj v tomto roku pokračuje v rekonštrukcii chodníkov. Mestskí poslanci vyčlenili na opravy v tohtoročnom rozpočte mesta 150.000 eur, za ktoré by mali byť obnovené chodníky na úseku pri železničnej a autobusovej stanici, medzi vchodom do pevnosti a mestským kultúrnym strediskom, ako aj niektoré úseky na Pohraničnej ulici, informovala samospráva.



Mesto v súčasnosti udržiava 67 kilometrov chodníkov. Program ich obnovy spustila samospráva pred piatimi rokmi. V minulom roku sa po prvýkrát dostali do zoznamu vybraných lokalít aj prímestské časti Nová Stráž a Kava. Poslednú fázu minuloročného chodníkového programu ukončila samospráva s miernym oneskorením spôsobeným aktuálnou pandemickou situáciou počas tohto mesiaca.