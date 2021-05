Mesto Košice bude opravu ciest financovať dodávateľským úverom

Košice 5. mája (TASR) – Mesto Košice bude v najbližších rokoch financovať opravu viacerých komunikácii dodávateľským úverom v objeme maximálne 15 miliónov eur vrátane DPH. Tvrdí, že na realizáciu intenzívnejších potrebných rekonštrukcií ciest nemá dostatok vlastných prostriedkov. Mestskí poslanci to na svojom utorkovom (4. 5.) rokovaní odobrili.



Doba splácania má byť desať rokov, vybrané cesty majú prejsť obnovou v období rokov 2021 až 2023. Ročný objem investícií predstavuje najviac päť miliónov eur. Magistrát pripomína, že stavebné práce podliehajú samozdaneniu. Preto musí na nasledujúce tri roky v rozpočte mesta každý rok vyčleniť na DPH 834.000 eur. V rokoch 2022 až 2033 musí v rozpočte zabezpečiť aj finančné krytie na splátky dodávateľského úveru, čo je približne 1,25 milióna eur ročne.



Mesto vytypovalo 24 ciest, ktoré sú podľa neho v najhoršom stave a ktoré chce opraviť prostredníctvom dodávateľského úveru. Najviac peňazí, a to 4,6 milióna eur, má ísť na súvislú opravu zhruba trojkilometrového úseku vozovky na Triede KVP od odbočky na Wuppertálsku ulicu po križovatku s Myslavskou cestou, a odtiaľ ďalej až po mosty na križovatke Červený rak. Takmer 2,4 milióna eur má ísť na cestu Trieda gen. Ľ. Svobodu. Výber konkrétnych stavieb pre realizáciu majú po odporúčaní referátu dopravy realizovať členovia komisie dopravy a výstavby pri mestskom zastupiteľstve.



Podľa primátor Jaroslava Polačeka je investičný dlh v oblasti dopravy v Košiciach na úrovni takmer jednej miliardy eur. „Tento investičný dlh mesto Košice, ale ani žiadna samospráva na Slovensku, nedokáže pokryť z vlastných peňazí a ani z dodávateľských úverov. Do budúcnosti je pred nami veľká otázka, a to ako sa štát bude dívať na to, ako samosprávam pomôcť,“ povedal pre TASR s tým, že investičný dlh vo všetkých sférach sa prehlbuje aj v dôsledku pandémie nového koronavírusu.



Túto situáciu, resp. aktuálny dopyt stavebných firiem po zákazkách, chcú na druhej strane využiť. Predpokladá, že cena za realizáciu opráv bude pre koronakrízu výrazne nižšia ako predpokladaná hodnota zákazky. „Naším cieľom je, aby sme popri tom, ako budeme tento dodávateľský úver splácať, kontinuálne opravovali ďalšie cesty. Ak by došlo k nejakému finančnému problému, vieme uľaviť z tých aktivít, ktoré sú do budúcnosti plánované. Dôležité je, že veľké cesty, magistrály a bulváre, ktoré jednoducho potrebujeme opraviť, sa začnú opravovať,“ dodal.