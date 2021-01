Mesto Košice chce na Jesenského ulici stavať nájomné byty

Košice 20. januára (TASR) – Na Jesenského ulici v Košiciach by mohli vyrásť mestské nájomné byty. Mesto vyhlásilo súťaž návrhov na ich výstavbu, lehota na predkladanie ponúk uplynie 1. februára. Podľa Útvaru hlavného architekta (ÚHA) mesta Košice následne dôjde k priamemu rokovaciemu konaniu s víťazom súťaže s cieľom zadania nadväzujúcej zákazky, teda spracovania projektu na základe víťazného architektonického návrhu.



Priestor v mestskej časti Staré Mesto, kde by mal byť bytový dom, je v súčasnosti využívaný ako autodielňa a zberný dvor. Predbežný počet bytových jednotiek je naplánovaný na 60. „Polovica z nich by mali byť 1,5-izbové byty s rozlohou 35 až 45 štvorcových metrov. Druhú polovicu by mali tvoriť dvojizbové byty s rozlohou 45 až 55 štvorcových metrov,“ uviedol pre TASR ÚHA.



Záujmom magistrátu je poskytnúť tento druh ubytovania vo forme mestských nájomných bytov všetkým ľuďom, ktorí o to prejavia záujem a splnia stanovené podmienky. Byty na Jesenského môžu podľa neho slúžiť napríklad aj ako štartovacie bývanie najmä pre mladé rodiny.



Podľa mesta je zatiaľ predčasné hovoriť o termíne výstavby. „Snahou je, aby to bolo čo najskôr, no závisí to od viacerých faktorov,“ dodalo. Predpokladaná hodnota zákazky na poskytnutie služieb bola stanovená na 157.500 eur bez DPH. Konkrétna výška odhadovaných investičných nákladov bude známa po vyhodnotení súťaže. Ako vysvetľuje, výstavba môže byť financovaná aj z mestského rozpočtu, na čo by pravdepodobne využili úver. Na financovanie chcú využiť aj prostriedky zo Štátneho fondu rozvoja bývania, prípadne iné dotačné schémy.



ÚHA pripomína, že úlohou mesta nie je len stavať nájomné byty, ale ukázať aj trendy, ako by takéto bývanie mohlo vyzerať. Primárnym kritériom aktuálnej súťaže návrhov nie je najnižšia cena ako pri klasickom verejnom obstarávaní, ale „komplexná kvalita architektonicko-urbanistického riešenia, ekonomická realizovateľnosť a udržateľnosť projektu“. Projekty by mali byť vyhodnotené do 19. februára.