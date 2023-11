Mesto Košice uvažuje o vstupe do Dlhopisového programu VVS

Košice 27. novembra (TASR) - Mesto Košice uvažuje o vstupe do Dlhopisového programu Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti (VVS). Vyplýva to z piatkového (24. 11.) mimoriadneho rokovania mestského zastupiteľstva (MsZ).



Poslanci odporučili primátorovi Jaroslavovi Polačekovi pripraviť v spolupráci s VVS odborný materiál a návrh na vstup do dlhopisového programu garantovaných výnosov. Za uznesenie hlasovalo 21 poslancov, zdržali sa 11 a proti boli traja.



"Aj vzhľadom na vážnu finančnú situáciu, v ktorej sa mesto Košice nachádza, a ktorá sa dotýka aj mestských častí, bude jednoznačne dôležité, aby v spolupráci s VVS mesto pripravilo materiál už aj s uzneseniami pre MsZ v prípade, že odborný aparát mesta odporučí vstup mesta do tohto programu," povedala poslankyňa Beáta Zemková. Podľa jej slov by vstup do dlhopisového programu mohol mestu priniesť financie už v budúcom roku.



Polaček potvrdil, že mesto v rámci opatrení, súvisiacich s tvorbou programového rozpočtu na najbližšie roky, počíta s takýmto krokom. "Môžeme požiadať o vyplatenie tohto podielu na desať rokov dopredu. Čiže áno, takéto opatrenie dokonca my dnes už aj v tých našich opatreniach máme," reagoval primátor s tým, že sa očakáva jednorazový príjem v sume 2,7 milióna eur. Podľa niektorých poslancov by to mohlo byť viac.



Vedenie mesta už na septembrovom MsZ otvorilo tému dlhopisového programu. Podľa Zemkovej Košice prejavili záujem o vstup do neho, no chýbali konkrétne informácie. MsZ vtedy neprijalo žiadne uznesenie.



Košice sú s podielom 20,44 percenta najväčším akcionárom VVS. "Vďaka dlhopisovému programu garantovaných výnosov by mohli každoročne získať až 1.139.375 eur. Za 20 rokov spolu by tak výnos pre Košice mohol dosiahnuť viac ako 22,7 milióna eur," informovala TASR riaditeľka Klubu akcionárov VVS Miroslava Hančaková.



Viacerí z poslancov mesta sa podľa nej písomne obrátili na vedenie VVS, aby im poskytlo relevantné informácie. VVS pre nich vypracovala odbornú analýzu a vedenie vodární malo s košickými poslancami niekoľko pracovných stretnutí k danej téme.



"Interné diskusie akcionárov nám neprináleží akokoľvek hodnotiť. Z nášho pohľadu vnímam ako dôležité, že dvaja najväčší akcionári VVS Košice a Prešov, ale aj mnohí ďalší, aktívne konajú vo veci vstupu do dlhopisového programu. Keďže je to zložitá a komplexná téma, ktorú musia posúdiť na rôznych úrovniach, chápeme, že pri schvaľovaní najmä vo väčších mestách je potrebné postupovať takto po krokoch a téma vyvoláva rozsiahlu diskusiu, čo je správne. Podobné je to aj v ďalších mestách, o niečo jednoduchší postup je v menších samosprávach," dodal člen predstavenstva VVS a člen správnej rady Klubu akcionárov VVS Daniel Kratky. Pripomenul, že mnoho samospráv sa uvedenou možnosťou príjmu do rozpočtu zaoberá práve v tomto období.



Košické MsZ by sa ňou malo opäť zaoberať na zasadnutí 12. decembra.