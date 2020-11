Mesto Košice vstupuje do integrovanej dopravy

Košice 30. novembra (TASR) – Mesto Košice sa pridalo k iniciatíve postupného zavedenia integrovaného dopravného systému (IDS) na východnom Slovensku. Výsledkom spoločného projektu má byť pohodlnejšia preprava v Košickom a Prešovskom kraji na jeden cestovný doklad. TASR o tom informovala spoločnosť IDS Východ.



Ako pripomenul predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka, spolupráca oboch krajov a krajských miest je pre efektívne fungovanie integrovanej dopravy nevyhnutná. „Našou spoločnou víziou bude koordinácia a zefektívnenie spolupráce medzi prímestskou a mestskou dopravou. Jednou z hlavných činností v najbližšom kalendárnom roku bude práca na tarifnej integrácii mestskej a prímestskej dopravy,“ uviedol.



Úlohou spoločnosti IDS Východ je počas nasledujúcich rokov vytvoriť spoľahlivý a atraktívny systém verejnej hromadnej dopravy. Výsledkom má byť rýchlejšie cestovanie na jeden cestovný doklad medzi viacerými dopravcami, cestovné poriadky s vytvorenými nadväznosťami či pohodlnejšia a lacnejšia preprava. „IDS by mal cestujúcim priniesť výhody pri cestovaní verejnou dopravou a zmeniť ich doterajšie návyky, teda motivovať ich viac cestovať dopravnými prostriedkami nielen mestskej, ale aj železničnej alebo prímestskej autobusovej dopravy. Takisto by pre nich mala byť atraktívna cena cestovného, keďže celková suma bude výhodnejšia ako súčasná cena z kombinácie jednotlivých druhov dopravy,“ povedal primátor Košíc Jaroslav Polaček.



Predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský dodal, že vstup mesta Košice do integrovanej dopravy je dôležitým krokom pre budovanie IDS aj na území obsluhovanom mestskou dopravou. Krajské mesto Prešov je partnerom v IDS Východ od septembra.



IDS zahŕňa napríklad postupné zavádzanie taktových cestovných poriadkov, pravidelných prestupných nadväzností, spoločnú tarifu, vytvorenie centrálneho dispečingu či budovanie moderných terminálov a záchytných parkovísk. Nevyhnutnosťou je aj technické zladenie informačných a vybavovacích zariadení vo vozidlách všetkých dopravcov zapojených do tohto systému.