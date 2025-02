Lučenec pokračuje v úsporných opatreniach, prehodnotí i výkony MHD

Lučenec 21. februára (TASR) - Mesto Lučenec pokračuje v trende z posledných rokov a aj v aktuálnom období pri hospodárení dbá na úsporné opatrenia. Samospráva sa financie snaží šetriť viacerými spôsobmi, okrem iného prehodnotí aj výkony mestskej hromadnej dopravy (MHD). Pre TASR to uviedla primátorka mesta Alexandra Pivková.



"Samosprávy sa už niekoľko rokov po sebe stretávajú pri zostavovaní rozpočtu a hospodárení s problémami. Negatívne nás ovplyvňovala inflácia, nepredvídateľné legislatívne zmeny štátu, pandémia či nárast cien energií. Teraz to boli aj konsolidačné opatrenia vrátane nárastu DPH, ktoré sme museli zapracovať," skonštatovala Pivková s tým, že hospodárenie miest a obcí negatívne ovplyvňuje aj prognózovaný výpadok podielových daní.



Lučenecká radnica v uplynulých rokoch v snahe financovať základný chod mesta a služby poskytované občanom prijímala viaceré úsporné opatrenia. "Pristúpili sme napríklad k tomu, že sme po odchode zamestnancov neprijímali nových ľudí, snažili sme sa agendu prerozdeľovať. Zabezpečujeme si cez vlastné činnosti starostlivosť o verejnú zeleň, začali sme robiť sami aj niektoré činnosti v rámci odpadového hospodárstva," vymenovala primátorka.



V roku 2025 bude mesto Lučenec hospodáriť s rozpočtom vo výške 42.620.605 eur. Pri jeho prvotnom zostavovaní samospráve chýbali na bežné výdavky, akými sú napríklad vývoz odpadu, verejné osvetlenie, starostlivosť o zeleň, prevádzka budov či zimná údržba ciest, približne štyri milióny eur. I tento rok tak bude musieť radnica pokračovať v zavedených úsporných opatreniach.



"Budeme prehodnocovať aj výkony mestskej hromadnej dopravy. Našim zámerom nie je znižovať linky, ale chceme verejnú dopravu zefektívniť," dodala Pivková s tým, že do verejnej dopravy chce mesto v rámci šetrenia začleniť aj nové elektrické autobusy.



Lučenecká samospráva sa úsporu financií snaží dosiahnuť aj znížením prevádzkových nákladov, a to najmä investíciami hradenými z mimorozpočtových zdrojov. V súčasnosti realizuje rekonštrukciu verejného osvetlenia, zrekonštruovala dve materské školy a energetickú náročnosť bude v rámci projektu znižovať i obnovou Divadla B. S. Timravy. Prostredníctvom projektov financovaných z európskych zdrojov hradí aj opatrovateľskú službu, terénnu sociálnu službu či činnosť komunitných pracovníkov.