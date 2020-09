Mesto Malacky prijme od Ministerstva financií návratnú finančnú pomoc

Bratislava 24. septembra (TASR) – Mesto Malacky prijme od Ministerstva financií (MF) SR návratnú finančnú výpomoc vo výške 399.141 eur. Rozhodli o tom vo štvrtok mestskí poslanci. Zo strany štátu ide o finančnú kompenzáciu výpadkov príjmov samospráv v dôsledku pandémie nového koronavírusu, keďže sa celoštátne znížil výber dane z príjmov fyzických osôb, ktorá plynie do rozpočtu miest a obcí.



"Mesto využije možnosť bezúročnej pôžičky od štátu na vykrytie tohto výpadku. Štátna pomoc nemá zadefinované presné určenie, kam majú peniaze ísť, preto sa môžu použiť nielen na investície, ale aj na vykrytie nákladov, ktoré samosprávam vznikli počas aktuálneho roka ešte pred schválením pôžičky," informovala hovorkyňa mesta Ľubica Pilzová.



Mesto musí podľa zákona garantovať, že čerpaním štátnej pôžičky neprekročí stanovený limit svojho dlhu 50 percent. Podľa stanoviska hlavnej kontrolórky Malaciek Petry Kožuchovej bude dlh mesta aj po čerpaní pôžičky vo výške 32,04 percenta.



Suma v žiadosti o pôžičku sa rovná čiastke, o ktorú podľa prognózy MF SR prišlo mesto v dôsledku výpadku dane z príjmov fyzických osôb. Rezort financií podľa uznesenia vlády z 12. augusta zároveň samosprávam poskytol možnosť využiť návratnú finančnú pomoc na krytie tohto deficitu.



Odklad prvej splátky je do roku 2024 a návratná finančná výpomoc sa spláca po dobu štyroch rokov, teda do roku 2027. Minister financií Eduard Heger (OĽANO) pripustil, že splátky bude možné odpustiť. Prípadné rozhodnutie o preklasifikovaní pôžičky na grant musí prijať vláda SR v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.