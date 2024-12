Martin schválil memorandum o spolupráci na vybudovanie cyklotrasy

Martin 5. decembra (TASR) - Mesto Martin schválilo vo štvrtok na mestskom zastupiteľstve memorandum o vzájomnej spolupráci spočívajúcej v potrebnej súčinnosti a vzájomnej participácii na vybudovaní cyklistickej infraštruktúry "Cyklotrasa Martin - Sučany".



Memorandum uzatvorí mesto Martin s obcou Sučany a spoločnosťami Volz a Volkswagen Slovakia. Mesto uviedlo, že dlhodobo uvažovalo o vybudovaní cyklotrasy spájajúcej mesto s priemyselnou zónou v katastrálnom území Priekopa a Sučany.



"Pre realizáciu takejto investície sa v súčasnosti vytvorili vhodné podmienky nielen vzhľadom na možnosti financovania infraštruktúry pre udržateľnú mobilitu zo zdrojov Programu Slovensko 2021-2027 a Plánu obnovy a odolnosti SR. Ale zvýšil sa aj tlak verejnosti na využívanie nemotorovej dopravy na cestu do práce. Zamestnávatelia na tento tlak reagujú a snažia sa vyjsť v ústrety samosprávam, ktoré chcú infraštruktúru pre cyklodopravu aj s využitím prostriedkov Európskej únie budovať," doplnilo mesto.



"Cieľom vybudovania cyklotrasy smerujúcej do priemyselného parku je umožnenie jednoduchšieho a zdravšieho prístupu obyvateľov mesta Martin a obce Sučany, ako aj zamestnancov zúčastnených obchodných spoločností do zamestnania i rozvoj mobility a cestovného ruchu v regióne. Vybudovaním cyklotrasy dôjde najmä k zníženiu podielu využívania individuálnej automobilovej dopravy v prospech bezpečnej cyklistickej dopravy, s postupným znižovaním emisií z pohľadu lokálnej dopravy," priblížila samospráva.



Mesto s obcou a spoločnosti sa v zmysle memoranda zaviazali splniť viacero úloh. Mesto Martin zabezpečí a vypracuje kompletnú projektovú dokumentáciu na vybudovanie cyklotrasy. Obec Sučany zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu stavby. Spoločnosť Volz umožní vybudovanie cyklotrasy na svojom pozemku. Vyvinie úsilie na to, aby sa majetkovoprávne vyrovnali pozemky, na ktorých má byť vedená cyklotrasa. Spoločnosť Volkswagen Slovakia umožní vybudovanie cyklotrasy na železničnej vlečke, respektíve koľajovom zvršku v jej vlastníctve, ako aj prípadné využitie okrajových častí pozemkov vedúcich od koľajového odbočenia. Zároveň sa zaväzuje majetkovoprávne vyrovnať pozemky, na ktorých má byť vedená cyklotrasa. Vedúca projektovej kancelárie mesta Martin Jaroslava Mišíková uviedla, že cyklotrasu chcú budovať na etapy.