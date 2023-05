Mesto Michalovce vyhlásilo súťaž na rekonštrukciu Stráňanského mosta

Michalovce 17. mája (TASR) - Mesto Michalovce vyhlásilo výzvu na predkladanie ponúk na rekonštrukciu Stráňanského mosta cez rieku Laborec. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Celková predpokladaná hodnota zákazky je vo výške viac ako 1,19 milióna eur bez DPH.



Most je v havarijnom stave. "Z celkového hľadiska možno konštatovať trvalý priehyb mostného objektu, zatekanie a prítomnosť vody, koróziu betónu a výstuže," priblížila pre TASR Marcela Andréová z michalovskej radnice s tým, že na moste sú aj trhliny.



Pre jeho nevyhovujúci stav tu od júna 2021 platia aj dopravné obmedzenia. Povolená je napríklad iba premávka pre vozidlá do 3,5 tony s výnimkou vozidiel mestskej hromadnej dopravy a autobusov. Uzavretý je aj chodník pre chodcov. Pred súčasným obmedzením dopravy slúžil tento most pre vozidlá aj nad 3,5 tony, pre peších aj cyklistov. Nový most počíta so zachovaním tohto využitia.



"Obmedzenia budú v platnosti až do začatia samotnej rekonštrukcie, kedy bude most celkovo uzavretý. Súčasťou rekonštrukcie bude úplná výmena nosníkov," doplnila Andréová. Chodci a cyklisti môžu využívať lávku, ktorá sa nachádza v bezprostrednej blízkosti mosta.