Myjava vypísala obstarávanie na komunálne služby takmer za 17 mil. eur

Myjava 29. septembra (TASR) – Mesto Myjava vypísalo verejné obstarávanie (VO) na komunálne služby v meste. Celková odhadovaná hodnota je vyčíslená na 16.976.207 eur. Vyplýva to z údajov zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



Predmetom zákazky je poskytnutie služieb v rozsahu nakladania s komunálnymi odpadmi, zabezpečenia údržby miestnych komunikácií a verejných priestranstiev a správy a údržby verejnej zelene vrátane cintorínov. "Po skúsenostiach z minulosti sme chceli, aby sme mali jedného dodávateľa. V súčasnosti je zákon postavený tak, že sme obstarávanie museli rozdeliť. Tým pádom sa stráca zastupiteľnosť techniky," uviedol primátor mesta Myjava Pavel Halabrín.



Mesto vypísalo výberové konanie na komunálne služby, keďže zmluva z minulosti, ktorá bola podpísaná na 15 rokov, sa končí. "Obstarávanie je vypísané na rovnako dlhú dobu. Nech zvíťazí ktokoľvek, aj tak bude zamestnávať tých ľudí, ktorí to aj doteraz vykonávajú. Verím, že súťaž sa dokáže uzatvoriť v čo najkratšom čase," informoval primátor.



Ako doplnil, príprava podkladov trvala takmer rok, pretože nebolo jednoduché všetko presne vyšpecifikovať. "Museli sme spraviť passport každého štvorcového metra zelene v meste, komunikácií, chodníkov, parkovísk, stĺpov či každej lampy. Snažili sme sa pripraviť podklady tak, aby sme nevnášali žiadne podmienky, ktoré by niekto mohol považovať za diskriminačné. Do budúcnosti to pomôže pri kontrole a budeme mať absolútny prehľad o všetkom. To znamená, že presne vieme, koľkokrát chceme pokosiť, koľkokrát vyviesť odpad a podobne, celý systém je nastavený," uviedol Halabrín.



V prípade úspešného obstarávania začne víťazný uchádzač služby vykonávať od 1. januára 2021. "Ak by sa to nepodarilo, budeme dodatkami predlžovať zmluvu so súčasným poskytovateľom. My sme chceli súťaž vypísať už v júni, ale v súčasnosti je zákon o verejnom obstarávaní taký komplikovaný a namierený proti tomu, kto obstaráva, že sme sa tomu museli poriadne povenovať," doplnil primátor.