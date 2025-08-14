< sekcia Ekonomika
Nitra chce zrekonštruovať technológiu a časť bazénov na kúpalisku
Autor TASR
Nitra 14. augusta (TASR) - Nitrianska radnica pripravuje rekonštrukciu bazénov a technológie na kúpalisku. Aktuálne vypísala výzvu na predkladanie ponúk na vypracovanie projektovej dokumentácie. Ako sa uvádza vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie, predpokladaná hodnota zákazky je 26.000 eur.
Úlohou projektantov bude vypracovanie overovacej technickej štúdie a projektu stavby, ktorý bude slúžiť ako podklad na konanie o stavebnom zámere. „Predmetom je kompletná rekonštrukcia existujúcich objektov časti letného kúpaliska na Sihoti. Prioritne ide o úpravy objektu strojovne a úpravne vody, ktorý v súčasnej dobe nespĺňa prevádzkové požiadavky z hľadiska technologického ani z hľadiska stavebno-technického,“ konštatuje sa v zadaní.
