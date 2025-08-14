< sekcia Ekonomika
Nitra počas prázdnin zrekonštruuje ZŠ Fatranská
Školu čaká kompletná výmena dlažby na chodbe pri telocvičniach.
Autor TASR
Nitra 14. augusta (TASR) - Nitrianska radnica v priebehu prázdnin zrekonštruuje a zmodernizuje Základnú školu (ZŠ) Fatranská. Ako informovala, celkové náklady dosiahnu sumu približne 80.000 eur.
Školu čaká kompletná výmena dlažby na chodbe pri telocvičniach. Modernizáciou prešla aj školská kuchyňa, v ktorej sa menia rozvody elektriny i vody a inštalujú sa tam nové podlahy. „Počas prázdnin bude kuchyňa vymaľovaná a s ňou aj viaceré učebne a centrálne chodby,“ uviedol mestský úrad.
Súčasťou projektu je aj exteriérová učebňa, ktorú budú žiaci využívať na učenie v prírode a poslúži aj ako školský klub detí. „Opravili sa tu schody a realizovala sa aj nová výsadba,“ doplnil magistrát.
