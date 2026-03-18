Nitra sa zapojí do výstavby nového domova sociálnych služieb
Autor TASR
Nitra 18. marca (TASR) - Mesto Nitra za zapojí do výstavby nového domova sociálnych služieb (DSS) pre ťažko zdravotne postihnuté (ŤZP) osoby. Ako informovala radnica, starostlivosť sa bude v DSS poskytovať ambulantným spôsobom.
Mesto bude v projekte vystupovať ako partner, investícia má byť z väčšej časti hradená zo zdrojov Európskej únie. „Výška celkových oprávnených výdavkov na projekt je 819.329,59 eura, spolufinancovanie projektu vo výške osem percent je v sume 65.546,37 eura. Žiadateľom je občianske združenie SOCIA,“ uviedol mestský úrad. Cieľom projektu je výstavba novej budovy na prevádzku DSS s ambulantnou formou služby a kapacitou 12 miest. Zámerom projektu je zvýšenie dostupnosti a kvality sociálnych služieb, ktoré budú poskytované občanom mesta a okolitých obcí.
SOCIA je poskytovateľ ambulantnej sociálnej služby v existujúcom DSS pre ŤZP na Topoľovej ulici v Nitre. Kapacita tohto zariadenia je 18 klientov, čo je už dlhodobo nepostačujúce. „Klienti musia čakať v poradovníku viac ako rok. Nielen v meste, ale aj v okrese Nitra je SOCIA jediným poskytovateľom ambulantnej starostlivosti v DSS. Vďaka ich celodennej službe môžu klienti zostať vo svojich rodinách, pričom rodičia nie sú 24 hodín opatrovateľmi, ale zapájajú sa do pracovného procesu a spoločenského života,“ upozornil magistrát.
Ako doplnil, nová budova DSS má stáť na Topoľovej ulici v blízkosti škôlky a základnej školy, ktorá integruje telesne postihnuté deti.
