sekcia Ekonomika
Mesto Nitra zrekonštruovalo kuchyňu na ZŠ Beethovenova
Kuchyňa je už po rekonštrukcii v plnej prevádzke. V rámci stavebných prác sa tu zmodernizovala vzduchotechnika a odsávanie i elektroinštalácia.
Autor TASR
Nitra 17. marca (TASR) - Mesto Nitra dokončilo projekt rekonštrukcie kuchyne na Základnej škole (ZŠ) Beethovenova. Ako uviedol primátor Marek Hattas, celkové náklady na investíciu dosiahli sumu 673.677 eur s DPH.
Kuchyňa je už po rekonštrukcii v plnej prevádzke. V rámci stavebných prác sa tu zmodernizovala vzduchotechnika a odsávanie i elektroinštalácia. „Vynovené sú aj vodovodné potrubia a kanalizácia, takisto obklady, maľovky, dlažby a lapače tukov,“ skonštatoval primátor.
Školská kuchyňa okrem toho dostala aj výťahovú plošinu pre imobilných a vozičkárov. „V rámci projektu sa zrealizovali aj ďalšie úpravy pre modernejšie a funkčnejšie priestory. Rekonštrukcia tak priniesla väčší komfort pracovníčkam kuchyne pri príprave a výdaji jedál a kvalitnejšie priestory deťom a zamestnancom školy,“ dodal Hattas.
Kuchyňa je už po rekonštrukcii v plnej prevádzke. V rámci stavebných prác sa tu zmodernizovala vzduchotechnika a odsávanie i elektroinštalácia. „Vynovené sú aj vodovodné potrubia a kanalizácia, takisto obklady, maľovky, dlažby a lapače tukov,“ skonštatoval primátor.
Školská kuchyňa okrem toho dostala aj výťahovú plošinu pre imobilných a vozičkárov. „V rámci projektu sa zrealizovali aj ďalšie úpravy pre modernejšie a funkčnejšie priestory. Rekonštrukcia tak priniesla väčší komfort pracovníčkam kuchyne pri príprave a výdaji jedál a kvalitnejšie priestory deťom a zamestnancom školy,“ dodal Hattas.