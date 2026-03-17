Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 17. marec 2026Meniny má Ľubica
< sekcia Ekonomika

Mesto Nitra zrekonštruovalo kuchyňu na ZŠ Beethovenova

.
Ilustračné foto. Foto: TASR – František Iván

Autor TASR
Nitra 17. marca (TASR) - Mesto Nitra dokončilo projekt rekonštrukcie kuchyne na Základnej škole (ZŠ) Beethovenova. Ako uviedol primátor Marek Hattas, celkové náklady na investíciu dosiahli sumu 673.677 eur s DPH.

Kuchyňa je už po rekonštrukcii v plnej prevádzke. V rámci stavebných prác sa tu zmodernizovala vzduchotechnika a odsávanie i elektroinštalácia. „Vynovené sú aj vodovodné potrubia a kanalizácia, takisto obklady, maľovky, dlažby a lapače tukov,“ skonštatoval primátor.

Školská kuchyňa okrem toho dostala aj výťahovú plošinu pre imobilných a vozičkárov. „V rámci projektu sa zrealizovali aj ďalšie úpravy pre modernejšie a funkčnejšie priestory. Rekonštrukcia tak priniesla väčší komfort pracovníčkam kuchyne pri príprave a výdaji jedál a kvalitnejšie priestory deťom a zamestnancom školy,“ dodal Hattas.
.

