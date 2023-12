Mesto Nitra zvýši poplatky za komunálny odpad obyvateľom i firmám

Nitra 14. decembra (TASR) - Mesto Nitra zvýši poplatky za likvidáciu komunálneho odpadu obyvateľom i firmám a inštitúciám. Zvýšené sadzby majú do mestského rozpočtu priniesť viac ako 1,4 milióna eur.



Podľa slov vedúceho odboru miestnych daní a poplatkov na mestskom úrade Vladimíra Petríka celkové výdavky na nakladanie s komunálnymi odpadmi dosiahnu v roku 2024 sumu 7.550.000 eur. "Tá zohľadňuje osempercentnú valorizáciu a nárast položky za uloženie odpadu o 12,8 percenta. Príjem z poplatku za komunálny odpad v tomto roku bude tvoriť sumu 6.200.000. Pri nezmenených sadzbách by nám vznikla disproporcia zhruba 1.350.000 eur ako rozdiel medzi výdavkami na nakladanie s komunálnymi odpadmi a príjmom z poplatkov," uviedol Petrík.



Mestskí poslanci preto vo štvrtok na svojom rokovaní odsúhlasili zvýšenie poplatkov za komunálny odpad zo 42 eur na 50 eur za osobu a pri množstvovom zbere zo sumy 0,03 eura na 0,039 eura za liter odpadu pre firmy a inštitúcie. "Toto zvýšenie sadzieb by nám malo zvýšiť predpis zhruba o 1.460.000 eur," doplnil Petrík.



V súvislosti so zvyšovaním poplatkov za nakladanie s komunálnymi odpadmi upozornila mestská poslankyňa Jarmila Králová (NEKA) na potrebu väčšej osvety medzi občanmi. "Treba komunikovať to, prečo sa poplatok vlastne zvyšuje. Na obyvateľov treba apelovať, aby odpad čo najviac separovali. Tým sa zníži cena za ukladanie odpadu na skládky, a tým pádom sa nebude musieť toľko zvyšovať tento poplatok," dodala Králová.