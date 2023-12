Mesto Nitra zvýši sadzby daní z nehnuteľností menej, ako plánovalo

Nitra 14. decembra (TASR) - Mesto Nitra nezvýši dane z nehnuteľností v takej miere, ako pôvodne predpokladalo. Celkovo chcelo zvýšením sadzieb zo stavieb, bytov a nebytových priestoroch získať do rozpočtu približne 2.446.000 eur.



Mestskí poslanci však na svojom štvrtkovom rokovaní neschválili zvýšenie sadzieb za byty a rodinné domy. "Návrh mesta smerujúci k zvyšovaniu sadzby dane možno v určitom okamihu vnímať ako legitímny, ale určite sa nedá stotožniť s nejakým paušálnym daňovým zaťažovaním obyvateľov mesta. Hlavne čo sa týka bytov a rodinných domov, ktoré chceme uchrániť pred ďalším zvyšovaním. Minulý rok sme zvyšovali sadzby dane z nehnuteľnosti o 50 percent a teraz tu bol návrh dostať to na jedno euro za štvorcový meter. To by znamenalo ďalšie vyše 30-percentné zvyšovanie dane," uviedol poslanec Igor Kršiak.



Mestskí poslanci následne schválili jeho návrh, aby sa sadzby dane z nehnuteľnosti pri bytoch a rodinných domoch nezvyšovali. Naopak, mierne stúpli dane za ubytovanie. Ako vyčíslil vedúci odboru miestnych daní a poplatkov na mestskom úrade Vladimír Petrík, mesto tak príde o státisíce eur, s ktorými v budúcoročnom rozpočte počítalo. "Z pôvodného návrhu musíme odrátať sumu 400.000 eur, o ktoré sa vyberie menej za rodinné domy, a pri bytoch je to mínus ďalších 450.000 eur. Takže musíme z plánovaného výberu dane z nehnuteľnosti odrátať sumu 850.000 eur. Na druhej strane, zo zvýšenia sadzby dane za ubytovanie si prilepšíme zhruba o 80.000 eur," skonštatoval Petrík.



Ako vysvetlil, oproti predkladanému návrhu tak do rozpočtu mesta príde o 770.000 eur menej, ako bolo plánované. "Z toho logicky vyplýva, že v rozpočte je potrebné z výdavkov ubrať 770.000 eur," dodal Petrík.