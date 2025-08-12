Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 12. august 2025Meniny má Darina
< sekcia Ekonomika

Mesto Nové Zámky chce zmodernizovať autobusovú stanicu

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Projekt počíta s vybudovaním novostavby výpravnej budovy autobusovej stanice so zastrešenými nástupiskami, spevnenými plochami stanice, parkoviskami, komunikáciami, terénnymi a sadovými úpravami.

Autor TASR
Nové Zámky 12. augusta (TASR) - Mesto Nové Zámky pripravuje výstavbu prestupového uzla verejnej dopravy na autobusovej stanici. Radnica už na realizáciu projektu vyhlásila verejné obstarávanie. Podľa údajov, ktoré sa v podkladoch uvádzajú, je predpokladaná hodnota zákazky 6.510.698,94 eura.

Projekt počíta s vybudovaním novostavby výpravnej budovy autobusovej stanice so zastrešenými nástupiskami, spevnenými plochami stanice, parkoviskami, komunikáciami, terénnymi a sadovými úpravami. „Energetický koncept počíta s modernými technológiami, so zelenou extenzívnou strechou prístrešku nad nástupiskami, fotovoltickými panelmi, tepelnými čerpadlami a vzduchotechnikou,“ konštatuje sa vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.

Mesto očakáva, že vybudovaním modernej autobusovej stanice sa zvýši atraktivita verejnej dopravy a následne bude rásť aj počet cestujúcich. „Zavedením nového informačného systému autobusovej stanice a vybudovaním parkoviska pre individuálnu osobnú dopravu sa zvýši komfort cestujúcich a tiež konkurencieschopnosť verejnej dopravy voči individuálnej automobilovej doprave,“ pripomenul mestský úrad.
.

Neprehliadnite

NOVANSKÝ: Ranný štamprlík nechráni pred hnačkou na dovolenke

OTESTUJTE SA: Spoznáte mesto podľa jeho slávnej pamiatky?

Trump sa stretne s Putinom 15. augusta na Aljaške

ŠEPEĽOVÁ: Hrať na MS je jedinečné a dúfam, že si to budeme pamätať