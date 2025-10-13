Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 13. október 2025
Mesto Nové Zámky pripravuje výstavbu nových športovísk na Sihoti

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Projekt, ktorý má byť financovaný z Programu Slovensko, počíta s úpravou územia a výstavbou nových športovísk.

Autor TASR
Nové Zámky 13. októbra (TASR) - Mesto Nové Zámky pripravuje projekt nových tréningových ihrísk v lokalite Sihoť. Radnica už vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) zverejnila výzvu na predkladanie ponúk. Ako sa v nej uvádza, predpokladaná hodnota zákazky je 633.764,49 eura.

Projekt, ktorý má byť financovaný z Programu Slovensko, počíta s úpravou územia a výstavbou nových športovísk. „Vznikne tu ihrisko s umelou trávou a tréningová plocha s prírodným trávnikom. Súčasťou ďalšieho vybavenia budú aj záchytné siete, futbalové bránky a striedačky,“ informovala radnica.

Celková plocha navrhovaných stavebných objektov je viac ako 10.000 štvorcových metrov. Súčasťou prác bude odstránenie nevyhovujúcich vrstiev podložia a príprava základu ihriska. „Nasledovať bude položenie podkladných vrstiev, uloženie umelého trávnika, zhotovenie záchytných sietí a osadenie vybavenia ihriska. V oplotenom areáli budú umiestnené aj dve striedačky náhradníkov,“ doplnil mestský úrad.
