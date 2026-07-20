< sekcia Ekonomika
Mesto Nové Zámky pripravuje zateplenie budov na ZŠ Devínska
Stavebné práce sa budú týkať piatich školských budov.
Autor TASR
Nové Zámky 20. júla (TASR) - Mesto Nové Zámky pripravuje rekonštrukciu Základnej školy (ZŠ) na Devínskej ulici. Radnica už vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie zverejnila výzvu na predkladanie ponúk.
Ako sa v nej uvádza, predpokladaná hodnota zákazky je 1.761.073,39 eura. Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti školy. „Docieli sa zateplením všetkých obvodových konštrukcií stien a striech, výmenou výplňových konštrukcií otvorov a výmenou centrálneho tepelného zdroja,“ informoval mestský úrad.
Stavebné práce sa budú týkať piatich školských budov. Obnovou prejdú pavilóny A a B, telocvičňa i jedáleň. Zrekonštruuje sa aj areál tepelných rozvodov.
Ako sa v nej uvádza, predpokladaná hodnota zákazky je 1.761.073,39 eura. Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti školy. „Docieli sa zateplením všetkých obvodových konštrukcií stien a striech, výmenou výplňových konštrukcií otvorov a výmenou centrálneho tepelného zdroja,“ informoval mestský úrad.
Stavebné práce sa budú týkať piatich školských budov. Obnovou prejdú pavilóny A a B, telocvičňa i jedáleň. Zrekonštruuje sa aj areál tepelných rozvodov.