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< sekcia Ekonomika

Mesto Nové Zámky pripravuje zateplenie budov na ZŠ Devínska

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Stavebné práce sa budú týkať piatich školských budov.

Autor TASR
Nové Zámky 20. júla (TASR) - Mesto Nové Zámky pripravuje rekonštrukciu Základnej školy (ZŠ) na Devínskej ulici. Radnica už vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie zverejnila výzvu na predkladanie ponúk.

Ako sa v nej uvádza, predpokladaná hodnota zákazky je 1.761.073,39 eura. Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti školy. „Docieli sa zateplením všetkých obvodových konštrukcií stien a striech, výmenou výplňových konštrukcií otvorov a výmenou centrálneho tepelného zdroja,“ informoval mestský úrad.

Stavebné práce sa budú týkať piatich školských budov. Obnovou prejdú pavilóny A a B, telocvičňa i jedáleň. Zrekonštruuje sa aj areál tepelných rozvodov.
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