Partizánske 4. februára (TASR) - Cyklochodník v Partizánskom je bližšie k svojej realizácii. Samospráva mesta zabezpečí majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov pod jeho budúcou trasou. Zároveň odpredá za symbolickú sumu projektovú dokumentáciu aj so stavebným povolením Trenčianskemu samosprávnemu kraju (TSK), ktorý má výstavbu chodníka zabezpečiť. Rozhodli o tom mestskí poslanci na svojom rokovaní v stredu (3. 2.)



"Mesto odpredá TSK kompletnú dokumentáciu so stavebným povolením za jedno euro. Náklady mesta dosiahli viac ako 30.000 eur. Ide vlastne o náš vklad do prvej etapy cyklomagistrály na hornej Nitre," informoval ďalej vo štvrtok TASR primátor mesta a podpredseda TSK Jozef Božik.



Krajská samospráva chce výstavbu cyklochodníka financovať z fondov Európskej únie. "TSK v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu predloží tento projekt. Zároveň budú v tomto roku ešte dve výzvy, aj v máji a júni. Ak projekt nepodá v piatok, môže ho podať neskôr," ozrejmil primátor.



Zastupiteľstvo TSK už podľa neho schválilo vyčlenenie prostriedkov na spolufinancovanie projektu. "Náklady na realizáciu cyklochodníka momentálne predstavujú 1,2 milióna eur, ale reálne vysúťaženú cenu ukáže až verejné obstarávanie," vyčíslil.



Súčasťou rekonštrukcie koruny hrádze rieky Nitra bude i obnova lavičky, mobiliár a verejné osvetlenie. Prvá etapa cyklochodníka má dĺžku 4,5 kilometra, mesto je pripravené po jej dokončení prevziať ju do svojej správy.



TSK prisľúbil, že výstavbu prvej etapy cyklomagistrály chce dokončiť ešte v tomto volebnom období, do novembra 2022. Termín bude však závisieť od dĺžky verejného obstarávania, dodal primátor.