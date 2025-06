Partizánske 26. júna (TASR) - Mesto Partizánske uvažuje o výstavbe fotovoltickej elektrárne (FVE). Stáť by mohla na pozemkoch s environmentálnou záťažou v Šimonovanoch. S výstavbou elektrárne budú počítať zmeny a doplnky číslo 17 územného plánu mesta, ktoré samospráva plánuje obstarať. Doplnenie zoznamu pre obstaranie zmien o zmenu funkčného využitia územia v Šimonovanoch schválili mestskí poslanci na svojom rokovaní tento týždeň.



„V máji sa na základe kontraktu medzi mestom a Európskou investičnou bankou v rámci programu Target uskutočnila úvodná návšteva skupiny konzultantov, ktorí pre mesto vypracujú multikriteriálnu analýzu zaradenia zelených zdrojov do systému centrálneho vykurovania v meste,“ pripomenula samospráva.



Jedným z výstupov odborných diskusií bola podľa nej téma, ako okrem dekarbonizácie ešte zvýšiť energetickú sebestačnosť mesta v oblasti elektrickej energie. Na tento účel sa diskutuje o možnosti vybudovať FVE.



„Po preskúmaní pozemkov, ktoré na území mesta vlastní samotné mesto alebo ním zriadené organizácie a ktoré by bolo možné použiť na tento účel, sa ako najvhodnejšie javia pozemky uzatvorenej skládky odpadov v Šimonovanoch. Navyše ide o environmentálnu záťaž, to znamená, že by bolo možné FVE umiestniť bez potreby záberu ornej pôdy,“ priblížila radnica.



Parcely majú výmeru približne 34.627 štvorcových metrov (m2), využiteľná plocha pre FVE má rozlohu približne 21.145 m2. Navrhovaná FVE by mohla mať kapacitu 2,31 megawatt peaku a jej súčasťou by bolo 4244 stojatých dvojnosníkových panelov s výkonom 545 watt peakov s orientáciou na juh až juhovýchod.



Výkon by mohol byť podľa úvah buď pripojený do distribučnej sústavy, čo by bolo ekonomicky návratné len pri dotáciách, alebo fyzicky prepojený do miest spotreby - najmä kotolne D a miestnej distribučnej siete v priemyselnom parku. V tomto prípade by bola návratnosť približne 15,7 roka aj bez dotácií.



„Výstavba FVE predstavuje strategické využitie environmentálne zaťaženého územia, výrobu obnoviteľných zdrojov energie (OZE) bez záberu poľnohospodárskej pôdy, synergické prepojenie s geotermálnymi čerpadlami, ako i potenciál pre vznik energetickej komunity,“ ozrejmila samospráva.



Radnica preto navrhuje v lokalite zmenu územného plánu na územie pre výrobu elektrickej energie z OZE - fotovoltické zdroje s doplnkovou technickou infraštruktúrou. Pred samotnou realizáciou by mala podľa odporúčaní vykonať geotechnické posúdenie územia.