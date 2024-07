Mesto Partizánske vloží do kapitálového fondu TSM 550.000 eur

Partizánske 30. júla (TASR) - Mesto Partizánske vloží do kapitálového fondu Technických služieb mesta (TSM) 550.000 eur. Rozhodli o tom mestskí poslanci na svojom mimoriadnom rokovaní v utorok. Mestská spoločnosť financie využije na posilnenie svojho cash-flow, keďže svoje zdroje musela investovať do projektu na spracovanie komunálneho odpadu.



Príspevok do kapitálového fondu v peňažnej forme vo výške 550.000 eur na posilnenie cash-flow navrhlo pre TSM mesto ako jediný spoločník vo svojej obchodnej spoločnosti. "Tvorbu kapitálového fondu z peňažného vkladu spoločnosti umožňuje Obchodný zákonník a fond je zahrnutý do vlastného imania spoločnosti," vysvetlila samospráva v dôvodovej správe. Vytvorenie kapitálového fondu zahrnie mesto do zriaďovacej listiny TSM. Samospráva bude vklad financovať z rezervného fondu, mestskí poslanci presun prostriedkov schválili v rámci tretej zmeny rozpočtu mesta.



"Mestské zastupiteľstvo na základe rozhodnutia dozornej rady TSM a odporúčania ekonomickej komisie a mestskej rady rozhodlo o tom, že z rezervného fondu uvoľňujeme 550.000 eur na vytvorenie kapitálového fondu, na konci ktorého bude počas nasledujúcich mesiacov zhodnotenie majetku, ktoré potom mesto odkúpi a získa do vlastníctva od TSM," uviedol primátor Jozef Božik.



TSM potrebovali podľa neho pomôcť z titulu nelichotivej finančnej situácie v súvislosti s projektom mechanicko-biologickej úpravy odpadu.



Mestská spoločnosť buduje závod s triediacou linkou v areáli bývalých Závodov 29. augusta. Na projekt technológie úpravy zmesového komunálneho odpadu získala firma financie z Operačného programu Kvalita životného prostredia, nenávratný finančný príspevok je vo výške 5.986.316,70 eura. S výstavbou začala ešte v roku 2021, stavebné práce zo strany vybraného zhotoviteľa zdržala pandémia COVID-19, problémy na strane dodávateľsko-odberateľských vzťahov i konflikt na Ukrajine. TSM preto Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) niekoľkokrát predĺžila termín dokončenia projektu. Mestská spoločnosť deklarovala, že SAŽP počas vlastných kontrol nezistila v rámci projektu porušenia. Korekciu neskôr dostala SAŽP, a to na základe vládneho auditu. Tú SAŽP preniesla na TSM, ktorým sa tak navýšilo spolufinancovanie.



"Projekt sme museli dokončiť, lebo boli ohrozené ďaleko väčšie peniaze v objeme miliónov eur. Jednak, aby sme ho mohli sfunkčniť a jednak aby TSM mohli plniť svoju funkciu voči svojmu zriaďovateľovi, ktorým je mesto," skonštatoval Božik. Zároveň sa podľa neho vytvára priestor na to, aby mohlo mesto vo svojich orgánoch diskutovať o tom, ako ďalšími spôsobmi zefektívniť činnosť TSM.



Firma projekt dokončila vo vlastnej réžii v novembri 2023. Závod by mal začať s prevádzkou ešte toto leto.