Mesto Partizánske vloží do vlastného imania TSM 100.000 eur

Partizánske 24. augusta (TASR) - Mesto Partizánske vloží do vlastného imania spoločnosti Technické služby mesta (TSM) Partizánske 100.000 eur. Financie využije firma na úhradu straty z minulých období. Odobrili to mestskí poslanci na svojom rokovaní v utorok (23. 8.).



Financie využije mestská spoločnosť na úhradu časti straty, ktorá jej vznikla za rok 2019 a bola v celkovej výške 325.596,12 eura. "Sumu 105.000 eur už uhradila vo februári tohto roka, neuhradený zostatok je tak vo výške 220.596,12 eura," ozrejmila radnica.



Mesto ako jediný spoločník TSM navrhlo vložiť 100.000 eur do vlastného imania spoločnosti. "Tento vklad je flexibilnejší ako vklad do základného imania, ktorý sa nezapisuje do obchodného registra a nevyžaduje sa zmena spoločenskej zmluvy," skonštatovala samospráva.



Poskytnutie vkladu už zahrnulo mesto i do piatej zmeny rozpočtu, ktorú rovnako schválili mestskí poslanci na svojom rokovaní v utorok.