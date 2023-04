Mesto Partizánske zvýši daň za ubytovanie i nevýherné hracie prístroje

Partizánske 26. apríla (TASR) - Návštevníci Partizánskeho, ktorí prespia v ubytovacích zariadeniach na území mesta, zaplatia vyššiu daň za ubytovanie. Stúpne i daň za nevýherné hracie prístroje. Nové sadzby upravuje aktualizácia všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o miestnych daniach, ktorú na svojom rokovaní v utorok (25. 4.) schválili mestskí poslanci.



Daň za ubytovanie stúpne z 0,50 eura na jedno euro za jednu osobu a prenocovanie. K úprave sadzby samospráva pristúpila na základe porovnania s Topoľčanmi, Prievidzou a Trenčínom. Navýšenie prinesie ďalšie prostriedky do rozpočtu mesta. Predpis za rok 2022 bol vo výške 11.887 eur, po novom by mal celkový príjem do rozpočtu predstavovať 23.774 eur.



Pôvodná výška sadzby dane za ubytovanie je platná od 1. januára 2022, mesto ju vtedy navýšilo z 0,33 eura na 0,50 eura na základe požiadavky ubytovateľov.



Vyššiu sadzbu zaplatia podnikatelia i za nevýherné hracie prístroje. Tá stúpne z pôvodných 100 eur na jeden prístroj a rok na 150 eur. Prevádzkovatelia elektromechanických prístrojov pre zábavu maloletých detí zase zaplatia namiesto 17 eur za prístroj a rok 30 eur.



Aktualizácia VZN upravuje i daň za užívanie verejného priestranstva, ktorá bude po novom rozdelená podľa účelu, a to pri ambulantnom predaji, počas konania príležitostných trhov a ostatnom užívaní verejného priestranstva, ako sú terasy, staveniská či cirkusy. Radnica rovnako upravila sadzby. Pri predaji rýchleho občerstvenia, alkoholu, ostatných potravinárskych a nepotravinárskych výrobkov a služieb sú nižšie pri ambulantnom predaji a vyššie počas konania príležitostných trhov a jarmokov. "Pri úprave týchto sadzieb sme zohľadňovali skutočnosť, že počas konania príležitostných trhov a jarmokov je vyššia koncentrácia ľudí, t. j. u jednotlivých daňovníkov sa predpokladajú aj vyššie tržby," ozrejmila radnica.