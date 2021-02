Prešov podporuje petíciu za výstavbu druhej etapy severného obchvatu

Prešov 11. februára (TASR) – Mesto Prešov podporuje petíciu za urýchlený začiatok výstavby druhej etapy severného obchvatu mesta Prešov. Ako TASR informoval hovorca mesta Vladimír Tomek, jej iniciátori sa stretli s primátorkou mesta Andreou Turčanovou, ktorá ju podporila aj svojím podpisom.



Občania Prešovského a Košického kraja v petícii žiadajú vládu SR, aby neodkladne začala s výstavbou druhej etapy rýchlostnej cesty R4 – severný obchvat mesta Prešov a následne až k hranici s Poľskom. Petíciu je možné podpísať online.



"Dôvodom je neustály odklad výstavby druhej etapy R4, keďže výstavbou prvej etapy R4, ktorá je v súčasnosti v procese realizácie, sa nerieši hlavný problém odklonu tranzitnej kamiónovej a nákladnej dopravy z obytných zón mesta," uviedol Tomek s tým, že pre Prešov je prioritou kompletná výstavba úseku R4, ktorý bude tvoriť severný obchvat mesta s vyústením medzi obcami Kapušany a Lada.



"Druhá časť severného obchvatu R4 je pre mesto Prešov nesmierne dôležitá, pretože prvá etapa bez tej druhej by nedávala zmysel. Až po dokončení časti R4 minimálne za obec Kapušany dôjde k odkloneniu tranzitnej dopravy mimo obytných zón mesta Prešov. Osobne podporujem petíciu občianskeho združenia Náš Prešov. Sama som však oslovila aj pána ministra dopravy a výstavby SR Andreja Doležala (nominant Sme rodina), ktorého som požiadala o osobné stretnutie vo veci dostavby R4 ako aj ďalších tém, ktoré sa týkajú zlepšenia podmienok pre dopravu v našom regióne," uviedla Turčanová.



Stavba druhej etapy R4 sa má začať za križovatkou Prešov, sever, ktorá je súčasťou prvej etapy. Viac ako desaťkilometrový úsek bude pokračovať tunelom Okruhliak, následne vedie trasa okolo obce Fintice a po juhovýchodnej strane obchádza obec Kapušany.



"Na základe rozhodnutia vlády sa má tento úsek stavať v plnom profile. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) avizovala vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby do konca roka 2020. Začiatkom februára 2021 však NDS informovala, že spustenie súťaže bolo mierne posunuté z dôvodu precíznej prípravy zabezpečenia kvalitného zhotoviteľa stavby. Lehota výstavby by mala trvať 52 mesiacov," dodal Tomek.