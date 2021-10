Prievidza chce predať pozemky za 1,5 milióna eur

Prievidza 2. októbra (TASR) - Mesto Prievidza má záujem predať pozemky na Riečnej ulici v priemyselnom parku. Kúpnu cenu stanovilo minimálne na 1.570 679,04 eura. Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže odobrili mestskí poslanci na svojom rokovaní tento týždeň. Primátorka Katarína Macháčková v tejto súvislosti poznamenala, že o mesto sa zaujíma nový investor.



"Sú to pozemky v priemyselnom parku. Hoci je výmera značná, sú tam viaceré obmedzenia, či už technické, vedú tam totiž siete, ale problémom je aj prístupová komunikácia, ktorá nie je v požadovanej kvalite," načrtla Macháčková.



Tieto obmedzenia sa podľa nej zohľadnia i v záujme kupujúcich. "Keby to bol totiž pozemok, ktorý má tieto veci vyriešené, záujemca by sa už našiel. My sa ho týmto spôsobom snažíme dať do pozornosti. Samozrejme, využitie je tam len na priemyselné účely. Boli by sme preto radi, keby si to niekto do budúcna kúpil a vybudoval novú stavbu, začne tam podnikať a vzniknú nové pracovné miesta," ozrejmila.



Macháčková priznala, že cena za pozemky je pomerne vysoká a mesto tak predpokladá, že do budúcna ju bude musieť znížiť, a to vzhľadom na obmedzenia, ktoré sú dosť vážneho charakteru.



Samospráva podľa primátorky priebežne rokuje aj so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu o nových investíciách v meste, v rámci ktorých prichádza do úvahy i potenciálny záujemca. "Problémom je, že mesto už nemá súvislé pozemky bez tiarch a obmedzení. My sme sa snažili aj tento pozemok ponúknuť potenciálnemu investorovi, ale práve technické problémy, ktoré tam sú, ho odradili od tejto kúpy. Ako primátorka sa stretávam s ľuďmi, ktorí majú záujem investovať a stavať, nielen na pozemkoch vo vlastníctve mesta, ale i súkromných," dodala Macháčková.